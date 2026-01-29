🚢Las acciones de Royal Caribbean suben un +15%

Las acciones de Royal Caribbean se disparan un 15% después de unos grandes resultados y sobre todo de unas perspectivas para 2026 muy sólidas. Todo ello, en mitad de una venta masiva en el mercado. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Royal Caribbean? Recuerda que Royal Caribbean es una de las compañías que forman parte de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

Cifras clave de los resultados del cuarto trimestre del 2025 de Royal Caribbean

Ingresos: 4.259 millones de dólares, +13,2% interanual y -0,22% frente al consenso del mercado

Beneficio operativo (EBIT): 933 millones de dólares, +49,5% interanual

Beneficio por acción: 2,78, +35% interanual y en línea con las expectativas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Royal Caribbean

Resultados del 2025

Los resultados de Royal Caribbean demuestran una gran solidez de la demanda. De hecho, el crecimiento en el cuarto trimestre ha sido mayor que en el año completo, lo que remarca una aceleración en dicha demanda (+13,2% frente al 8,8% en el año). En el año completo el rendimiento neto (compara el beneficio con bruto ajustado con respecto a los días de cruceros por pasajero disponible), ha subido un 3,8% interanual, con los costes muy controlados por la caída del coste del combustible. Además, Royal está consiguiendo expandir márgenes operativos y en el año completo se ha expandido en más de dos puntos porcentuales hasta el 27,3%. Todo ello está permitiendo a Royal a crecer a una tasa muy alta de beneficios, con crecimientos del 48% en el año debido en parte a la reducción de los costes por intereses.

Más allá de las cifras concretas, la compañía va camino de conseguir su plan estratégico e incluso no descartamos que lo mejore. La demanda es tan fuerte que desde el Cyber Sales y la temporada actual de reservas (Wave season, donde hay descuentos especiales y va desde enero hasta marzo e incluso abril) ha copado con el periodo de 7 semanas de reservas más alto de la historia de la compañía. Con dos tercios de la capacidad del 2026 ya reservada, va de camino a terminar otro año de lleno absoluto. Además, pensamos que en el periodo mencionado también se ha incrementado las reservas para otros años, ya que el nivel de reservas del 2026 está en línea con otros años. Por otro lado, el gasto abordo también está adelantándose pagándose incluso antes de la entrada, lo que mejora la generación de caja y la previsibilidad del negocio. Royal Caribbean estima un crecimiento del beneficio ajustado por acción de entre el 13,2% y el 15,7%, lo que dejaría el crecimiento anualizado de los primeros dos años del plan Perfecta en el 23%, por encima del objetivo del 20% anualizado hasta 2027.

Además, Royal tiene un calendario de expansión de cruceros, que empieza en el segundo trimestre de este 2026, lo que pensamos que ayudará a que los ingresos sigan creciendo a doble dígito.

En definitiva, seguimos siendo muy positivos con respecto al sector cruceros y sobre todo con Royal Caribbean.

Otras noticias para entender la tesis de Royal Caribbean:

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.