Las acciones de Sabadell y Unicaja son de las más alcistas del Ibex 35 en la sesión de hoy y se están anotando repuntes del 2% después de que el BCE haya actualizado los nuevos requerimientos de capital a la banca española. Actualmente los balances del sector bancario español son sanos, por lo que el regulador así lo ha reconocido.

Sabadell y Unicaja se benefician de los nuevos requerimientos del BCE

Las acciones de Sabadell y Unicaja son las que más suben del sector porque son las más beneficiadas. El BCE establece requerimientos de capital en función de una serie de parámetros globales y también particulares, de ahí que cada entidad tenga un requerimiento diferente. En concreto, lo que se ha reducido ha sido el Pilar 2, que hace referencia a la evaluación individualizada. En ese sentido, Unicaja y Sabadell han recibido una reducción de 15 puntos básicos, lo que el mercado ha leído como una noticia positiva por una mejor perspectiva individual del BCE sobre estas entidades. Hay que señalar que eran dos de los bancos con este requisito más alto, por lo que vemos una normalización.

En el otro lado de la moneda vemos un incremento de 20 puntos porcentuales del Pilar 2 a Bankinter, pero esta entidad es la que más bajo lo tenía por lo que tampoco es preocupante.

En cualquier caso, el capital total requerido ha variado ligeramente por la activación de otros requisitos del BCE que se aplican de manera automática y no tienen tanto que ver con el banco en sí. Por tanto, el mercado ha visto estas revisiones como buenas.



Las acciones de Sabadell (velas verdes y rojas) suben un 77% en este 2025, mientras que las de Unicaja (velas azules y blancas) lo hacen cerca del 90%.

Fuente: Plataforma de XTB

