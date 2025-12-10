Caídas del Nasdaq 100 a la espera de la FED

El Nasdaq 100 abre con caídas antes de la última reunión del año de la Reserva Federal. Es probable que los inversores estén más atentos a las proyecciones macro que a la decisión en sí, que se da por hecho que será de un recorte de 25 puntos básicos. Además, también estarán pendientes del cierre de la sesión, cuándo Oracle reportará sus cifras trimestrales.

Empresas con movimientos en el Nasdaq 100

A pesar de no ser una tecnológica, las acciones de Warner también están incluídas en el Nasdaq 100 y en la sesión de hoy repuntan más de un 3%. La batalla entre Netflix y Paramount puede beneficiar a los accionistas de Warner, que podrían ver como se empieza a subir el precio de puja para convencerlos. Las acciones de Warner suben un 170% en este 2025, pero fue a partir de septiembre cuando despuntaron tras los anuncios de escisión de la compañía y los rumores de compra.

Otro de los valores a destacar es Intel, que se anota caídas de más del 2% a pesar de que la confirmación de la multa de Europa se haya reducido por el Tribunal General de la Unión Europea hasta los 237,1 millones de euros.

Por otro lado, al cierre de la sesión de hoy conoceremos las cifras trimestrales de Oracle. Recordemos que es una de las compañías sobre las que se está poniendo el foco debido a las altas valoraciones y la intensidad de inversiones. De hecho, se habla de que la rentabilidad de los contratos con OpenAI es muy reducida, por lo que los inversores prestarán hoy especial atención en los márgenes de la compañía.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

