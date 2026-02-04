Las acciones de Santander caen un 3% en la sesión de hoy después de presentar sus resultados del cuarto trimestre del 2025 y del año completo. Además, la empresa anuncia una adquisición en un mercado importante. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados del Banco Santander? ¿Por qué caen sus acciones?

Cifras clave de los resultados de Santander del cuarto trimestre del 2025

Margen de intereses: 11.538 millones de euros, -3,7% interanual y -4,5% frente a expectativas

Comisiones netas: 3.650 millones de euros, +9,2% interanual y +4,5% frente a expectativas

Beneficio neto: 3.764 millones de euros, +15,3% interanual y +8,25% frente a expectativas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Santander del cuarto trimestre de 2025

Margen de intereses y crédito

El margen de intereses de Santander ha tenido una caída moderada, más teniendo en cuenta que a tipo de cambio constante se ubica en el 1,9% interanual en el cuarto trimestre. A diferencia de otras entidades, Santander ha sufrido una caída de la cartera crediticia del 1,6% en términos interanuales, lo que ha causado que haya sufrido la mayor caída del margen de intereses de los bancos españoles que ya han presentado resultados. Aunque la buena noticia es que ha conseguido ampliarla en un 0,8% con respecto a septiembre. En cualquier caso, el crédito crece de manera más lenta, influenciado por el mix de países que las entidades que han reportado hasta ahora no tienen. De hecho, si nos centramos en España, la cartera crediticia se expandió un 7,3% y el margen de intereses creció en un 4,9%, por lo que el desempeño es incluso mejor que el de otras entidades con negocio principalmente nacional. Este deterioro de las cifras ha venido principalmente de Reino Unido y Brasil, otros mercados muy importantes para Santander. Por segmentos de negocio, la banca corporativa y de inversión es la que más ha ampliado su cartera de crédito, en un 11,1%, mientras que la banca minorista y digital han sufrido descensos del -1,4% y del -1,5% respectivamente.

Comisiones netas

Las comisiones crecen a un ritmo sano y la dinámica es similar a la del sector, con los activos fuera de balance expandiéndose. En concreto, en España los fondos de inversión crecieron un 15% interanual, mientras que en México o Brasil lo hicieron en un 16% y 18% respectivamente. Incluso en el Reino Unido, con un comportamiento bastante pobre, el crecimiento ha sido del 5% en los fondos de inversión. Esta partida ha sido la más importante en el crecimiento del negocio, aportando 306 millones de euros más al resultado y compensando parte de la caída del margen de intereses de -448 millones de euros.

Beneficio neto y otras partidas

La partida de otros resultados de explotación ha tenido un buen desempeño, donde se incluyen participadas o dividendos. Sin embargo, de nuevo tenemos que señalar la caída de las provisiones que se ha anotado Santander y que ha incrementado el beneficio en 688 millones de euros. Que vuelva a ser otra partida contable lo que impulse los resultados no genera confianza, pero igualmente atribuimos parte de esta caída a una situación crediticia mucho más laxa para los clientes y por tanto menores probabilidades de impagos. Con esta partida contable estable, el beneficio neto tan solo habría crecido en un 1,4%.

Conclusión sobre los resultados de Santander

Sobre los resultados, pensamos que han sido sólidos y muestran resiliencia del negocio en nuestro país. Aunque en este trimestre la diversificación geográfica haya perjudicado a la entidad, creemos que a la larga es la estrategia correcta y le hace un banco mucho más resiliente a shocks locales. Dicho esto, el inversor debe ser consciente de que los crecimientos de la entidad no será de doble dígito y la competencia por el mercado hipotecario en España se encrudece, lo que puede dañar los márgenes.

Santander compra Webster Financial

Además de sus resultados, Banco Santander ha anunciado la compra de Webster Financial, un banco de Estados Unidos por unos 12.200 millones de euros. La operación se ejecutará en con 48,75$ en efectivo y 26,25$ en acciones de Santander, lo que supondría unos 75 euros por acción. Esto supondría un PER forward a 2028 de 10 veces, lo que nos parece algo elevado para un plazo tan prolongado, aunque la prima sobre el último precio antes de conocerse la transacción ronda el 14%, lo que no es demasiada alta. El banco cuenta con unos 80.000 millones de dólares en activos, lo que representaría algo menos del 4% del total de activos de Santander a nivel grupal, pero los activos en Estados Unidos se incrementarán en más de un 32% y permitirá incrementar las economías de escala en el país. Santander estima unas sinergias de unos 800 millones de dólares y un retorno sobre el capital invertido a 3 años del 15%, cerrándose en el segundo semestre de este año.

Además, Santander también ha anunciado un plan de recompras de acciones de unos 5.000 millones de euros, incrementando el atractivo de remuneración al accionista.

¿Por qué caen las acciones de Santander?

Pensamos que el motivo de los descensos que registran hoy las acciones de Santander pueden achacar a la compra de Webster y a la ampliación de capital de 3.500 millones de euros. En primer lugar, la integración de una entidad es un proceso que lleva tiempo y tiene riesgos, además de que es frecuente que las sinergias acaben siendo menores a las anunciadas. Además, a esto hay que sumar la ampliación de capital, aunque esta será compensada con el plan de recompras de acciones.

En definitiva, vemos normal la caída por la magnitud de la operación, aunque creemos que es positiva y ayudará a Santander a seguir concentrándose en mercados con potencial a medio y largo plazo y seguridad jurídica. Además, pagará el 35% de la operación con acciones propias, que cotizan a múltiplos muy elevados y es probable que con cierta sobrevaloración. Dicho esto, pensamos que es más adecuado buscar adquisiciones o pagar dividendos, en lugar de ejecutar grandes planes de recompras de acciones.

Pese a las caídas de hoy, las acciones de Santander suben más de un 4% en lo que llevamos de 2026.