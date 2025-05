Las acciones SBB Norden (SBBB.SE), el gigante escandinavo de bienes raíces comerciales, suben cerca de un 24% después de que la compañía, altamente endeudada, reportara ganancias netas para el primer trimestre de 2025 y su gerencia emitiera un comunicado positivo sobre su acuerdo con la noruega Aker. Las acciones SBB Norden se disparan Leiv Synnes, director general de la SBB Norden, ha celebrado el acuerdo por el cual Aker Property Group (filial de Aker) se convertirá en el nuevo accionista principal de SBB y sus filiales, adquiriendo una participación del 9,08%. Además de conseguir un nuevo inversor principal, el acuerdo mejora la relación préstamo-valor de la compañía y fortalece las perspectivas de flujo de caja futuro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado ha interpretado el acuerdo como un cambio importante en la valoración y el perfil de riesgo de la compañía. SBB continúa buscando activamente nuevos inversores a medida que se acercan varios vencimientos de deuda. Aker también acordó comprar una participación en Public Property Invest AS (PPI), otra compañía inmobiliaria en la que SBB tiene una participación mayoritaria. Fruto de este acuerdo, SBB emitirá 164 millones de acciones de clase B a Aker Property Group a un precio de 4,25 coronas suecas por acción. Aker, por su parte, se convertirá en el mayor accionista de SBB, y se espera que la emisión reduzca la ratio préstamo-valor por debajo del 60 %. El consejero delegado de SBB también ha señalado que ha aumentado la probabilidad de que PPI pague dividendos, lo que debería impulsar el flujo de caja de SBB, ya que ahora tendrá una mayor participación en el grupo noruego. Nuevas filiales Además de presentar su acuerdo con Aker, SBB también ha anunciado la creación de dos filiales para su cartera de propiedades comunitarias: SBB Samhälle y SBB Utveckling. Utveckling se centrará en proyectos de desarrollo, mientras que Samhälle gestionará propiedades generadoras de flujo de caja. Cotización de las acciones de SBB Norden Fuente: xStation5

