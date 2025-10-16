Las acciones de Solaria lideran el Ibex 35

Las acciones de Solaria vuelven a liderar el Ibex 35. La compañía, que en lo que llevamos de año se ha revalorizado más de un 80%, está atravesando una etapa de expansión evidente, respaldada por un sólido desempeño financiero y expectativas positivas de crecimiento tanto en generación renovable como en nuevas áreas como el almacenamiento energético mediante baterías y los centros de datos. Su nueva unidad, Solaria Data Center, aprovecha la infraestructura eléctrica existente para ofrecer servicios a centros de datos sostenibles, consolidándose como una apuesta estratégica con gran potencial. En este contexto, la compañía vive un proceso de transformación profunda y diversificación. Uno de los próximos eventos clave será el “Capital Markets Day” en Londres el 17 de noviembre, donde se prevé que Solaria actualice sus metas financieras y su hoja de ruta a largo plazo, además de presentar los resultados del tercer trimestre. La evolución hacia el negocio de soluciones para centros de datos se perfila como un punto decisivo en su estrategia futura, aunque la incertidumbre regulatoria del sector y la necesidad de reducir el apalancamiento financiero se posicionan como riesgos a tener en cuenta.

Metas para 2025

Recientemente, la dirección de Solaria ha reafirmado sus metas para 2025: alcanzar 255 millones de euros en EBITDA y disponer de 3 GW instalados. Han detallado cómo el aumento del 32% en la inversión interanual está acelerando proyectos que anteriormente estaban retrasados. Además, la compañía planea recomprar hasta el 10% de sus propias acciones, lo que refuerza la rentabilidad para los accionistas y demuestra confianza en su valoración. Esta recompra ha tenido un efecto positivo en la cotización, al disminuir el número de acciones en circulación, lo que suele incrementar el beneficio por acción. Ya se ha ejecutado la mayor parte del programa, lo que ha transmitido al mercado una señal de compromiso con los inversores y ha contribuido a la tendencia alcista, reduciendo el "descuento histórico" con el que se negociaba la acción.

El reciente repunte en bolsa viene reforzado por el cierre de posiciones bajistas (short-squeeze). Según datos de la CNMV, la presión de ventas en corto ha disminuido por debajo del 4% del capital de Solaria. Aunque estas posiciones se han reducido significativamente, aún superan la media del Ibex 35 (inferior al 1%), lo que sugiere que podría haber margen para nuevas subidas.

¿Quién tiene un mayor número de posiciones cortas sobre Solaria?

BlackRock Advisors LLC redujo su posición corta neta en Solaria Energía en un 15,94%, hasta 724.715 acciones, lo que representa el 0,58% del capital de la compañía. Las posiciones cortas reveladas representan 4,8 millones de acciones, lo que representa el 3,84% del capital en circulación de la compañía.

Cabe destacar que JPMorgan UK tiene la mayor posición corta, con 1,16 millones de acciones, lo que representa el 0,93%.

Cotización de las acciones de Solaria

Desde finales de septiembre el valor de Solaria se ha disparado. Los últimos resultados y la mejora en las previsiones han actuado como catalizadores alcistas, y en la sesión de hoy, las acciones de Solaria firman una subida del 4,2%. La semana pasada, el precio de la acción superó una resistencia clave, que ahora se convierte en un nuevo soporte en los 14,3 euros. La próxima barrera a superar está en los 16,6 euros, nivel que se formó entre noviembre de 2023 y enero de 2024 con una figura técnica de hombro-cabeza-hombro. Este objetivo representa un incremento del 8,4% respecto al precio actual. Por otro lado, el índice RSI se mantiene por encima de 50, lo que indica que el valor sigue en zona de sobrecompra.

Gráfica de Solaria con velas de 15 minutos. Fuente: Plataforma de XTB

En lo que va de año, las acciones de Solaria acumulan un 81% de subida.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.