📉Las acciones de Solaria se desploman un 7%

Las acciones de Solaria se están desplomando en la sesión de hoy más de un 7% a pesar de que su apertura no había sido tan mala. De hecho, son con diferencia las de peor comportamiento de hoy dentro del selectivo español. Sus acciones siguen experimentando una alta volatilidad, pero después de las fuertes subidas, muchos inversores se preguntan a qué se deben las caídas de hoy. ¡Te lo explicamos!
Por esto caen las acciones de Solaria
Aunque es difícil saberlo con certeza, pensamos que las acciones de Solaria están cayendo por una recogida de beneficios después de la subida del 35% que había conseguido en apenas una semana. De hecho, según las posiciones cortas en la CNMV, la presión bajista se ha reducido y ahora tan "solo" copa el 4,88% del capital de Solaria. Esto significa que si bien las caídas de hoy podrían deberse a un incremento de posiciones cortas por debajo del 0,5% del capital (el límite a partir del cual una firma tiene que notificar a la CNMV de la posición), no parece que sea por grandes institucionales.
Las acciones de Solaria han ido cerrando los cortos poco a poco y los últimos arreones han reducido considerablemente estas posiciones. Primero en mayo-junio y ahora de nuevo, han provocado que el porcentaje de cortos ya no sea tan alarmante, aunque sigue siendo elevado y es muy probable que aún haya subidas fuertes que terminen de limpiar aún más a los cortos. En cualquier caso, la volatilidad seguirá siendo alta tanto a la baja como al alza.
Las acciones de Solaria suben un 63% en este 2025.
