Las acciones de LVMH suben hoy un 2,3% gracias a la expectativa de unos mejores resultados trimestrales, los cuales se publican pasado mañana. A esto se suma el renovado optimismo hacia las firmas de lujo europeas tras unos días de menor volatilidad en este segmento del mercado. El sector lujo europeo está repuntando por el incremento en el gasto de consumidores estadounidenses y los signos de recuperación progresiva del consumo en Asia. El aumento en el lujo europeo, como vemos en las acciones de Kering, que suben un 4,3%, contrasta con las caídas en utilities, salud y consumo básico, lo que equilibra el principal índice europeo, el EuroStoxx 50, con suaves caídas intradía del 0,1%.

Desde XTB, destacamos que el mercado anticipa para LVMH una caída orgánica limitada de las ventas del tercer trimestre, de aproximadamente un 1%, mejorando previsiones previas y reforzando la percepción de que la peor fase del deterioro podría haber quedado atrás, especialmente en la división de moda y cuero, gracias al repunte del consumo en Asia.

Precio de la acción de LVMH

El precio de las acciones de LVMH sube un 2,3% intradía, situándose entre las 3 más alcistas del Cac 40, junto a Renault y Kering. En el acumulado del año, no obstante, la firma cotiza en negativo, con un descenso de más del 13% que ejemplifica las dificultades que ha atravesado el sector.

Fuente : Plataforma de XTB.

