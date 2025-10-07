Las acciones de Ferrovial se han animado en este transcurso de la sesión y en estos momentos suben más de un 0,70% después de que la empresa haya anunciado una amortización de acciones. Aunque estas acciones estaban recompradas, ahora procederá a su eliminación. ¿Qué implicaciones tiene esto?

Ferrovial amortizará un máximo de 10,5 millones de acciones

Las acciones de Ferrovial reaccionan de manera positiva a la amortización anunciada por la compañía. Esta será de un máximo de 10,5 millones de acciones propias, lo que superaría las más de 6,3 millones que se han recomprado en este 2025. En concreto, el valor de mercado son de unos 535 millones de euros, lo que representaría alrededor del 1,3% de su capitalización bursátil, cifra que es similar a la subida de hoy.

Sin embargo, hay que señalar que esta amortización de acciones no tendrá un impacto directo en el beneficio por acción ni en el balance. Las acciones recompradas aparecen en negativo en el patrimonio neto del balance de Ferrovial, por lo que ya tienen efecto en medidas como el ROE. Cuando se amotiza, se reduce el capital social, por lo que el efecto neto es 0. Por su parte, el beneficio por acción también queda igual, ya que las acciones recompradas no se tienen en cuenta para su cálculo.

El mensaje positivo viene de que no se van a volver a poner en el mercado, pero simplemente eso.

Las acciones de Ferrovial suben un 26% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

