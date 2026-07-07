Volatilidad "anticipada": Se esperan fuertes movimientos en el precio, pero al ser un evento tan anunciado, es probable que muchos inversores ya hayan comprado por adelantado para buscar beneficios rápidos.

Inyección de capital pasivo: La entrada al índice generará compras forzosas por parte de los fondos indexados de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares .

Hoy tenemos otro gran hito para las acciones de SpaceX. Hablamos de su entrada en el Nasdaq 100 después de que hace menos de un mes saliera a bolsa en una OPV récord. Aunque era algo que ya se sabía desde su inicio de cotización, no deja de llamar la atención que se han modificado los límites para que pueda entrar a cotizar en el selectivo. ¿Qué podemos esperar?

Las acciones de SpaceX y la nueva norma del Nasdaq 100

Una de las principales consecuencias de entrar en el Nasdaq 100 es la llegada de capital de los fondos de gestión pasiva, que tienen que comprar las acciones para seguir replicando al índice. En este caso, se estima que la entrada de SpaceX puede suponer compras de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.

Finalmente las compras pasivas no serán tan elevadas como en un inicio se esperaban porque su entrada en el S&P 500 se retrasará. Además, hay que tener en cuenta que aunque SpaceX tenga un valor de mercado de más de dos trillions, un porcentaje muy reducido de la compañía está disponible para comprar y vender en bolsa. Por ello, a efectos prácticos y dado que el Nasdaq 100 ahora ajusta por capital flotante (lo multiplica por 3) a aquellas que tengan menos de un 33% de sus acciones disponibles para comprar y vender en bolsa, SpaceX tendrá un peso estimado en el Nasdaq 100 de alrededor del 0,75%. Eso sí, a medida que se vayan liberando las restricciones de ventas de acciones, su peso en el índice irá aumentando y puede llegará un momento en el que su peso se calculará en función de su capitalización bursátil total.

Este evento podría generar algo de volatilidad en las acciones de la compañía, aunque al ser algo tan anunciado desde el principio es probable que haya inversores que ya tuvieran previsto comprar antes del evento para vender posteriormente en busca de alguna revalorización extra.