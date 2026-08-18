La jornada bursátil de hoy ha vuelto a poner a prueba los nervios de los inversores en tecnología. Samsung Electronics, SK Hynix, ASML y el resto de grandes nombres del sector de chips han encadenado caídas intradía superiores al 3%, en una sesión que arrancó con máximos históricos en Asia y terminó con ventas generalizadas que se han extendido a Europa y amenazan con contagiar la apertura de Wall Street. ¿Qué ocurre con el sector de los semiconductores?

Una sesión de máximos a mínimos en cuestión de horas

El patrón de hoy ha sido especialmente llamativo, con el índice surcoreano Kospi marcando un máximo histórico intradía por encima de los 7.200 puntos para desplomarse después con fuerza, obligando a activar un parón de cotización de 20 minutos, el cuarto de este tipo en lo que va de año. Samsung Electronics y SK Hynix llegaron a perder más de un 12% desde sus máximos de la sesión en Seúl, aunque SK Hynix logró recortar buena parte de las pérdidas hacia el cierre. Por su parte, el Nikkei 225 se ha dejado un 2,45% en la sesión.

El contagio ha llegado con fuerza a Europa. ASML, la joya de la corona del equipamiento para fabricación de chips, cotiza con una caída del 3,4%, lo que sitúa a la compañía neerlandesa en los 1.570 euros por acción. El resto del sector europeo ha corrido una suerte similar: Infineon, ASM International y STMicroelectronics han llegado a caer entre un 5% y un 8%.

Al otro lado del Atlántico, se anticipa una apertura en rojo tras la campana. Los futuros del Nasdaq 100 restan un 1,7% en estos momentos, el S&P 500 un 1,1%, y el Dow Jones se deja medio punto.

¿Qué hay detrás de esta nueva sacudida del sector de semiconductores?

Detrás del tropiezo de este nuevo tropiezo del sector de semiconductores se pueden identificar varios factores. En primer lugar, el miedo a que la valoración de la IA esté sobrecalentada, ya que buena parte del rally bursátil de los dos últimos años se ha apoyado en la narrativa de la inteligencia artificial y la demanda de chips avanzados. Cuando esa narrativa empieza a cuestionarse, el ajuste es brusco.

Al mismo tiempo, el mercado ha ido revisando al alza sus expectativas sobre el rumbo de tipos de interés bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Los inversores llegaron a descontar hasta 50 puntos básicos de subidas de tipos para diciembre, subida que ahora queda en entredicho. Este endurecimiento en las expectativas de política monetaria castiga especialmente a valores de crecimiento y alta valoración, como los tecnológicos y los semiconductores. De hecho, el propio debut de Warsh al frente de la Fed ya provocó un giro hawkish notable en junio, con el "dot plot" desplazándose hacia una subida de tipos antes de que acabe el año.

Un factor de riesgo se centra en la sombra de la competencia china, como pudimos comprobar hace 3 semanas con la compañía estatal china Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, que está fabricando en serie equipos de litografía DUV por inmersión, haciendo competencia a la tecnología que hasta ahora dominaba ASML en solitario. Esta noticia hizo caer a la cotizada neerlandesa cerca de un 10% en dos sesiones y borró más de 60.000 millones de euros de su valor bursátil. Aunque la amenaza podría estar sobrevalorada —China tiene vetado el acceso a los equipos de litografía EUV más avanzados por las restricciones de exportación occidentales—, el episodio ha dejado a ASML especialmente sensible a cualquier titular sobre autosuficiencia tecnológica china, y sigue pesando sobre el valor semanas después.

El nerviosismo por el gasto en IA, como ocurrió con el desplome del 13% de las acciones de SpaceX el pasado 5 de agosto tras revelar el incremento de su inversión en inteligencia artificial hasta los 15.800 millones de dólares en el segundo trimestre —frente a los 7.700 millones del primero. El mercado bursátil necesita realmente poco para reavivar las dudas sobre si el gasto de capital de las grandes tecnológicas en IA está generando retornos suficientes. Esa misma inquietud sobre el retorno de la inversión en infraestructura de IA sigue latente en todo el ecosistema de semiconductores.

Un verano de sobresaltos para el sector de chips

Lo de hoy no es un episodio aislado, sino que el mercado viene de jornadas de alta volatilidad en el sector. Al inicio del verano, el 8 y el 26 de junio fueron fechas en las que el Kospi surcoreano se desplomó un 8,29% y un 8,1% respectivamente, activando parones de cotización en ambas ocasiones por temores sobre el fin del ciclo alcista de resultados en chips. Además, el pasado 13 de julio vivimos el debut en el Nasdaq 100 de los ADR de SK Hynix, lo que coincidió con la mayor caída histórica de sus acciones en Seúl, de hasta un 15,4%.

En total, se han llegado a borrar hasta 2 billones de dólares de valoración en el sector desde sus máximos de finales de junio, aunque la mediana de las acciones sigue acumulando beneficios superiores al 79% en los últimos doce meses. Es decir, se trata de una corrección visible pero dentro de un ciclo alcista que arrancó mucho antes.

¿Qué vigilar a partir de ahora?

Con Wall Street aún por abrir en el momento de escribir estas líneas, los focos de atención más inmediatos son dos: la evolución de los futuros tecnológicos en la apertura estadounidense y la publicación de datos macro en Estados Unidos sobre precios de importación/exportación, vivienda e industria que se conocerán esta misma noche.

Por el momento, la fotografía del día es clara: un sector que en las últimas semanas ha sido el gran protagonista alcista de la bolsa mundial vuelve a mostrar su cara más volátil, atrapado entre las dudas sobre las valoraciones de la inteligencia artificial, un banco central estadounidense más restrictivo de lo esperado y la competencia tecnológica cada vez más real que representa China.

¿Cómo comprar acciones de ASML?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML (ASML.NL) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.