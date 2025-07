Las acciones de Spotify se hunden en el premercado

Las acciones de Spotify (SPOT.US) retroceden un 8% en premercado tras la presentación de sus resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre del año, los cuales, pese al crecimiento en ciertas métrias, no han terminado de convencer al mercado. Spotify sigue creciendo en número de suscriptores de pago y ya alcanza los 276 millones, mostrando un aumento interanual del 12%. Los usuarios activos mensuales llegaron a 696 millones, creciendo un 11% respecto al mismo periodo del año anterior y superando las previsiones internas de la compañía.



Los ingresos totales aumentaron un 10% interanual hasta los 4.190 millones de euros, pero se quedaron por debajo de las previsiones de consenso de Bloomberg de 4.270 millones de euros. El margen bruto mejoró, situándose en 31,5%, y el beneficio operativo alcanzó los 406 millones de euros (se esperaban 490,3 millones). Entre las razones del crecimiento, la cotizada destaca su capacidad para atraer y retener a casi 700 millones de usuarios, su adaptación a las tendencias del consumo digital y la ampliación de ofertas en música, podcasts y audiolibros. Además, los ingresos publicitarios de Spotify han recibido un impulso y se han tomado medidas de ajuste en la estrategia de podcasts. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuál es la parte negativa de los resultados de Spotify? A pesar del crecimiento en ingresos y usuarios, los gastos operativos en el segundo trimestre de Spotfy aumentaron un 8% en comparación con el año anterior, lo que contrarrestó la mejora de dos dígitos en los ingresos de los segmentos de productos premium de la compañía. Entre los factores que influyeron en este resultado destacan el incremento de costes y el impacto de los efectos cambiarios negativos por la depreciación del dólar. Durante el 2025 Spotify espera mejorar sus márgenes, y para el tercer trimestre espera un beneficio operativo de 485 millones de euros sobre unos ingresos totales de 4.200 millones de euros. Cabe recordar que las acciones de Spotify se revalorizan un 50% en lo que va de año, hasta cotizar en los 701 dólares por título. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Spotify El gigante de la música en streaming cerró el segundo trimestre de 2025 con récord en crecimiento de usuarios y suscriptores, y con un avance sólido en ingresos y margen operativo, pero la clave reside en que los resultados están por debajo de las expectativas de beneficios y los inversores han reaccionado con pesimismo. Desde XTB creemos que es razonable el hundimiento de sus acciones, ya que el mercado esperaba mayores beneficios e ingresos tras el reciente historial de crecimiento orgánico y subida sostenida de precios de la plataforma.

