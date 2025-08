Las acciones de Super Micro Computer acusan sus resultados

Las acciones de Super Micro Computer se desploman tras decepcionar al mercado con su presentación de resultados. La compañía tecnologica presentó ayer sus cifras correspondientes al cuarto trimestre fiscal de 2025, los cuales han relfejado una demanda más débil de lo esperado para sus servidores y unos márgenes de beneficio presionados por el gasto en productos con nuevos chips de inteligencia artificial. Como consecuencia, al cierre del mercado las acciones de Super Micro Computer se desplomaron más de un 10%. ¿Qué hay detrás de estas métricas? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Super Micro Computer se hunden tras sus resultados En concreto, Super Micro Computer ha reportado unos ingresos de 5.760 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, frente a los 5.354 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Esta cifra, si bien supone un incremento con respecto al ejercicio anterior, se ha situado por debajo del consenso, que apuntaba a unos ingresos entre 5.890 y 6.010 millones de dólares. El beneficio neto del trimestre se situó en 195 millones de dólares, un dato que disminuye las cifras alcanzadas en 2024, cuando esta métrica se situó en 297 millones de dólares. Por su parte, el beneficio ajustado por acción fue de 0,41 dólares, también inferior a la previsión del mercado, que estaba en 0,44 dólares. La cifra, además, retrocede respecto a 2024, cuando se situó en 0,54 dólares. El margen bruto de Super Micro Computer se vio afectado por los altos costes de la producción de servidores con los últimos chips de IA y por la reducción de precios para competir con rivales. Además, una parte de los clientes ha retrasado compras a la espera de servidores con el nuevo chip Blackwell de Nvidia, lo que ha impactado la demanda actual. Las cifras para el ejercicio fiscal completo de 2025, por su parte, muestran un descenso de los beneficios, que pasan de los 1.152 millones de dólares alcanzados en 2024 a un total de 1.048 millones Hasta ayer, las acciones de Super Micro Computer se había disparado un 70% durante 2025, hasta los 57,28 dólares por título. Tras la presentación de los resultados, no obstante, las acciones de Super Micro Computer se desplomaron un 17% al cierre del mercado. Nuevos pronósticos de Super Micro Computer Para el primer trimestre fiscal de 2026, que cierra en septiembre, Super Micro Computer pronostica ingresos de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares y un beneficio ajustado entre 0,40 y 0,52 dólares por acción. Ambos valores están nuevamente por debajo de las estimaciones previas del mercado. Entre los principales retos del año, Super Micro Computer destaca la presión sobre márgenes por reducción de inventario antiguo, costes de aceleración de lanzamiento de nuevos productos y una competencia creciente, especialmente por parte de Dell y HP Enterprise. Opinión de los analistas de XTB España Desde XTB pensamos que, aunque Super Micro crece a buen ritmo, va a permanecer un tiempo por debajo de las altas expectativas que tiene, penalizado por ritmos de renovación tecnológica más lentos de lo esperado dentro de los grandes clientes y retos de margen frente a la competencia y los costes de la nueva generación de servidores para IA. ¿Cómo comprar acciones de Super Micro Computer? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Super Micro Computer (SMCI.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

