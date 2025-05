Las acciones de Super Micro Computer se derrumban

Las acciones de Super Micro Computer se desploman tras publicar sus resultados preliminares para el tercer trimestre del año fiscal de 2025. La compañía ha reportado unas cifras que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado en varias métricas clave, como pueden ser los ingresos o el beneficio por acción, y se enfrenta a la mayor caída de su cotización desde el pasado mes de noviembre. Los resultados de Super Micro Computer decepcionan En concreto, Super Micro Computer ha reportado unos ingresos netos estimados de entre 4.500 y 4.600 millones de dólares, dos cifras que se sitúan por debajo del rango de 5.000 y 6.000 millones que esperaba el mercado. El beneficio neto por acción bajo principios contables GAAP se sitúa entre 0.16 y 0.17 dólares, mientras que en términos no GAAP oscila entre 0.29 y 0.31 dólares. En ambos casos, las cifras están significativamente por debajo de las expectativas del consenso. Además, la Super Micro Computer ha reportado una disminución de 220 puntos básicos en el margen bruto en comparación con el trimestre anterior, ocasionado, principalmente, por unas mayores reservas de inventario de productos antiguos y unos costes acelerados para lanzar nuevas soluciones al mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los principales factores que han contribuido a los resultados financieros más débiles de Super Micro Computer en el tercer trimestre, se encuentra el retraso en decisiones clave por parte de algunos clientes, lo que desplazó ventas previstas hacia el cuarto trimestre, así como una presión significativa sobre los márgenes. Esta presión se ha debido en gran parte a un aumento en las reservas de inventario de productos de años anteriores y a los mayores costes incurridos para acelerar la entrega de nuevas plataformas. Además, la compañía se enfrenta a un entorno macroeconómico cargado de incertidumbre, con señales de desaceleración en las inversiones relacionadas con inteligencia artificial y posibles efectos adversos derivados de las políticas comerciales más restrictivas por parte de Estados Unidos y China. Actualmente, la compañía tiene una división geográfica entre Estados Unidos y el resto del mundo. En concreto, el sector americano contribuye al 68% de los ingresos de la compañía. Por ello, los resultados negativos relacionados con el PIB y el consumo presentados hoy en Estados Unidos agravan la incertidumbre y los posibles efectos adversos sobre las acciones de Super Micro Computer, que en la sesión de hoy se están anotando una fuerte caída. El impacto de los productos Blackwell, de Nvidia Los resultados de Super Micro Computer también se vieron afectados por la transición del mercado hacia la nueva familia de productos Blackwell de Nvidia, una plataforma de alto rendimiento para inteligencia artificial que ha generado gran demanda y agotado su inventario. Esta transición ha llevado a que muchos clientes pospongan pedidos de productos actuales en espera de los nuevos sistemas basados en Blackwell, lo que afecta directamente las ventas de Super Micro Computer, cuya oferta aún está más centrada en tecnologías anteriores como la familia Hopper. Como resultado, la empresa podría verse obligada a depreciar inventario de GPUs antiguos y componentes no compatibles con Blackwell, como memorias más antiguas. Cotización de las acciones de Super Micro Computer Las acciones de Super Micro Computer, que en la jornada de hoy caen un 19%, cotizan a un valor de 29,8 dólares por acción y se mantiene dentro de la tendencia lateralizada que presenta desde inicios del mes de marzo. En relación con sus medias móviles, las acciones de Super Micro Computer muestran una tendencia bajista en el corto plazo respaldada por los datos del ADX. No obstante, la fuerza de dicha tendencia es mínima y se espera que la tendencia se mantenga como hasta el momento, lateralizada. En caso de mantener la caída y superar el suelo situado en los 27,6 dólares por acción se podría confirmar la tendencia bajista. Actualmente, las acciones de Super Micro Computer tienen un precio objetivo de 30,3 dólares por título calculado mediante sus múltiplos, por lo que aún tienen margen de rendimiento positivo. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Super Micro Computer? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Super Micro Computer (SMCI.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



