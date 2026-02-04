Las acciones de Telefónica vuelan un 4,5%

Las acciones de Telefónica suben con fuerza en la sesión de hoy y despuntan un 4,5% después de que haya salido a la luz una posible compra en el Reino Unido, lo que demuestra que la compañía está empezando a moverse en términos corporativos.

Telefónica se lanza a comprar

Las acciones de Telefónica repuntan y el mercado acoge con optimismo la posible compra por parte de Telefónica de Netomnia. En concreto, Telefónica lo haría junto a Liberty Global a través de su joint venture Virgin Media O2 y rondaría los 2.000 millones de libras, pero también se le añadirá un tercer socio privado, InfraVía Capital. Netomnia ocupa el cuarto puesto en red de banda ancha dentro del Reino Unido y se estima que tiene unos 3 millones de clientes en cartera. Por tanto, la empresa final resultante podría alcanzar los 8 millones de hogares.

Este movimiento es clave para Telefónica, que está viendo dificultades para aumentar sus ingresos de manera orgánica y se produce en mitad de las negociaciones con la UE para flexibilizar el mercado de telecomunicaciones. Este sería un primer paso y no descartamos que puedan producirse otras operaciones en Europa si la UE finalmente establece un marco regulatorio más atractivo. La operación tampoco tendría mucho impacto en las métricas financieras de Telefónica, ya que es una cifra menor y se realiza entre varias compañías. En cualquier caso, pensamos que es una señal positiva para el mercado e indica que la nueva directiva está decidida a crecer.

Las acciones de Telefónica suben un 3,8% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.