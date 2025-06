Las acciones de Tesla retroceden ante el sorpasso de BYD

Las acciones de Tesla se desploman un 3,2% tras sus malos resultados de ventas y el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump. Los títulos de la compañía cotizan en torno a los 329 dólares, mientras los principales índices americanos se han mantenido estables. Las acciones de Tesla retroceden tras sus resultados Tesla ha registrado datos negativos en sus ventas en dos de sus principales mercados internacionales: Alemania y China. En el país europeo, la compañía ha vendido solo 1.210 vehículos durante el último mes, un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el fabricante chino BYD, uno de sus mayores competidores, ha experimentado un crecimiento destacado, alcanzando un total de 1.857 vehículos vendidos y multiplicando sus cifras casi por nueve. Estas cifras ponen de manifiesto no solo el sorpasso de BYD a Tesla, sino que también marcan un cambio significativo en las preferencias de los consumidores europeos dentro del competitivo mercado de vehículos eléctricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, en China, el segundo gran mercado para la compañía de Elon Musk, Tesla también ha reportado una bajada en los envíos. Desde su planta en Shanghái, la empresa ha despachado un total de 62.000 vehículos, lo que supone una caída del 15% en comparación con el mismo mes del año anterior. A estos resultados, que están lastrando las acciones de Tesla en la jornada de hoy, se suma un revés en Estados Unidos, donde la agencia que administra la autopista de Nueva Jersey ha anunciado que no renovará su contrato con Tesla. En su lugar, optará por una compañía que ofrezca cargadores compatibles con una gama más amplia de vehículos eléctricos. Como parte del cambio, se reemplazarán más de 60 supercargadores exclusivos de Tesla, lo que permitirá casi triplicar la cantidad de estaciones de carga a lo largo de la autopista de peaje principal y la Garden State Parkway. La decisión ha sido duramente criticada por Elon Musk, quien calificó la medida como “corrupta”. A pesar de ello, Tesla ha asegurado que continuará manteniendo sus supercargadores actuales e incluso tiene previsto aumentar su número en esa autopista. La compañía también reafirmó su compromiso con la mejora de su infraestructura, destacando que lleva tiempo trabajando en la modernización de sus estaciones para hacerlas compatibles con otros vehículos eléctricos, más allá de los propios modelos de la marca. Elon Musk se separa de Donald Trump Otro motivo que podría estar detrás de las caídas que están registrando hoy las acciones de Tesla son las duras palabras de su CEO, Elon Musk, contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate ha vuelto a generar controversia en su perfil de X al criticar duramente el nuevo proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso estadounidense, la One Big Beautiful Bill. El empresario ha calificado al proyecto como “masivo, escandaloso y desmesurado”, llegando a describirlo como “una abominación repugnante”. Además, ha afirmado que quienes votaron a favor de la iniciativa deberían sentirse avergonzados por lo que considera una mala decisión. Estas declaraciones llegan poco después de que Musk anunciara su intención de desvincularse progresivamente de la política para centrarse en la dirección de Tesla, un gesto que había sido bien recibido por los inversores. Sin embargo, esta nueva incursión en el debate político ha vuelto a generar inquietud en los mercados. Las acciones de Tesla siguen sin recuperar el ritmo de cotización previo a la implicación de Musk en asuntos gubernamentales, y sus palabras podrían agravar esa tendencia. Son numerosos los accionistas que consideran que Musk debería concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de productos estratégicos para el futuro de la empresa, como los robotaxis y los vehículos autónomos. Precisamente, estos proyectos concentran gran parte de las expectativas alcistas de los inversores, y no sus constantes polémicas políticas, que suelen traducirse en reacciones negativas por parte del mercado. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

