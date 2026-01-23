Durante el día de ayer, las acciones de Tesla se impulsaron un 4%, después de que las declaraciones de Elon Musk en el Foro de Davos aumentaran las expectativas de los inversores. Musk, director ejecutivo y principal accionista de la compañía, ofreció una visión optimista sobre los segmentos de Tesla relacionados con robótica, energía y robotaxis.

La robótica como catalizador de crecimiento para las acciones de Tesla

Este jueves 22, Elon Musk confirmó la estrategia de crecimiento que el mercado venía anticipando desde meses atrás: Tesla busca impulsar sus ingresos a través del desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial. Dentro de esta línea, la compañía está diversificando su negocio mediante los robotaxis y los robots humanoides Optimus.

En el segmento de robotaxis, Musk anunció en X que Tesla iniciará un servicio de coches autónomos sin supervisión humana en Austin. El vicepresidente de la firma, Ashok Elluswamy, reiteró que el despliegue será limitado en su fase inicial, pero aumentará progresivamente con el tiempo.

El vicepresidente de la firma, Ashok Elluswamy, reiteró que el despliegue será limitado en su fase inicial, pero aumentará progresivamente con el tiempo. Respecto a los robots Optimus, Musk afirmó que Tesla planea comenzar su comercialización a finales de 2027. Actualmente, estos robots ya realizan tareas simples y repetitivas dentro de las fábricas de Tesla, y se espera que a finales de este año puedan asumir funciones más complejas.

Además de su uso industrial, Musk señaló que estos humanoides podrían desempeñar labores de cuidado de personas dependientes, entre otras aplicaciones. Incluso llegó a mencionar que, en el futuro, podría haber más robots que humanos, lo que, según él, elevaría la calidad de vida global.

​​​​​Estas declaraciones reflejan la intención de Tesla de diversificar su negocio hacia sectores impulsados por la IA. Este giro estratégico responde al aumento de la competencia en el mercado automovilístico y a la reducción de expectativas en su negocio principal, afectado por la presión de fabricantes chinos y la retirada de incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos.

El repunte del 4% en las acciones de Tesla refleja el apoyo del mercado a esta estrategia de crecimiento para los próximos cinco años.

Elon Musk señala a España como futuro motor de abastecimiento eléctrico

Durante su intervención en Davos, Musk también abordó la necesidad de ampliar la capacidad energética para hacer frente al aumento de demanda derivado de la inteligencia artificial. Explicó que tanto SpaceX como Tesla están trabajando para construir una capacidad de fabricación de energía solar de 100 gigavatios al año en Estados Unidos, e instó a otros países a seguir el mismo camino.

Musk mencionó específicamente a España, animando a reconvertir zonas despobladas en centros de generación solar, aprovechando su elevado potencial energético.

​​​​​Aumento del precio objetivo para Tesla

Esta mañana, además, la casa de análisis Barclays actualizó su precio objetivo para las acciones de Tesla, elevándolo de 350 a 360 dólares. No obstante, conviene recordar que la acción cotiza actualmente alrededor de 448 dólares, por lo que esta revisión no implica un optimismo extremo, sino un ajuste moderado de expectativas.

El consenso general sitúa el precio objetivo medio en 411 dólares. Además:

Un 45% de los analistas considera que la acción aún tiene potencial.

Un 24% cree que está sobrevalorada.

Por último, a la espera de la publicación de los resultados anuales de 2025, Tesla difundió el consenso actualizado de múltiples casas de análisis. Las principales métricas estimadas son:

1,772 millones de entregas

104.000 millones de dólares en ingresos

La acogida de los resultados del miércoles 28 dependerá de si las cifras superan o no estas estimaciones, así como de la actualización de previsiones para 2026.

