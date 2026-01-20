SpaceX sigue trabajando con el escenario de una salida a Bolsa en 2026, con el relato pasando de “rumor bien fundado” a “base de consenso de mercado”: la horquilla de valoración implícita se mantiene entre unos 800.000 millones en secundario privado y hasta 1,5 billones de dólares en el debut.

El 13 de diciembre de 2025 trasciendió una carta del CFO Bret Johnsen a los accionistas, vinculada a una venta secundaria, que colocaba la valoración implícita de SpaceX en unos 800.000 millones de dólares a 421 dólares por acción, el doble de los 400.000 millones de referencia que valía en julio. El mercado da por hecho que SpaceX se está preparando para una posible IPO en 2026

Desde entonces, los medios financieros y tecnológicos han ido rellenando el “how big / how soon” sin cambios materiales en el guion: año objetivo 2026, tamaño potencial de la colocación por encima de 30.000 millones y aspiración a una valoración en el entorno de 1,5 billones de dólares.

¿Qué alcance tendría la IPO de SpaceX?

Las últimas operaciones secundarias para empleados e insiders siguen referenciando el nivel de en torno a 800.000 millones, que convierte a SpaceX en una empresa potencialmente más valiosa que OpenAI, que también prepara una IPO de aproximadamente unos 500.000 millones. SpaceX estudia un rango IPO de 1 a 1,5 billones de dólares, lo que, si se coloca en la parte alta, la situaría entre las mayores cotizadas del mundo y firmaría la mayor IPO de la historia, superando a Saudi Aramco.

La clave de esa prima viene de tres vectores que el mercado descuenta para 2025‑2027: crecimiento explosivo de Starlink (ingresos esperados 15.000 millones en 2025 y 22‑24.000 millones en 2026), maduración de Starship con caída radical del coste por kilo a órbita, y la narrativa de “infraestructura crítica” para la nueva economía espacial (datos, conectividad, defensa).

Estado actual del calendario de la IPO de SpaceX

Las distintas declaraciones coinciden en una ventana dentro de 2026, normalmente descrita como “mitad‑final de 2026”. La propia comunicación interna del CFO matiza que la IPO es un objetivo, no un compromiso cerrado, y que dependerá de ejecución y condiciones de mercado. El mercado valora este escenario como “muy probable” pero sujeto a la típica opcionalidad de Elon Musk.

Drivers de valor sobre su salida a bolsa

El grueso del crecimiento y del equity story viene de Starlink, con una base de millones de clientes y expansión a negocio direct‑to‑mobile, que ofrece flujos de caja recurrentes y escalables, frente al perfil más cíclico del negocio de lanzadores. Además, los planes de SpaceX para financiar una “tasa de vuelo insana” de Starship, centros de datos de IA en órbita y una base lunar se utilizan como justificación de una enorme necesidad de capital y, al mismo tiempo, como argumento para asignar múltiplos de growth tech más que de aeroespacial clásico.

El potencial de SpaceX podría alcanzar una cotización de top‑10 mundial por capitalización. Asimismo, una vez en bolsa tendría un impacto importante en indices como el S&P 500 o ETFs de growth y de defensa/espacio en los que podría acabar incluida.

Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre la posible

El propio lenguaje de la empresa enfatiza que ni la IPO ni su timing están garantizados; retrasos técnicos en Starship, problemas regulatorios o un deterioro brusco del apetito por megacrecimiento podrían aplazar o redimensionar la operación. Por otro lado, sigue sin estar claro si se optará por listar todo SpaceX o, alternativamente, sacar solo Starlink como “tracking stock” o spin‑off, algo que Musk ha sugerido en el pasado y que el mercado podría valorar de forma positiva como vía para cristalizar valor sin diluir tanto el control de la matriz

En definitiva, SpaceX ha consolidado una valoración privada en torno a 800.000 millones y una narrativa de IPO 2026 en el entorno de 1‑1,5 billones, pero sigue jugando con la flexibilidad propia de una compañía privada. El mercado descuenta la salida como escenario base, pero el cierre de la ventana dependerá directamente de Starlink, de Starship y del clima para megatech en 2026.