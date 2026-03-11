Resumen de mitad de sesión: El mercado espera una resolución en Oriente Medio y el IPC de EE. UU.

- Los índices europeos retroceden mientras el mercado sigue pendiente del conflicto en Irán.
- La inflación alemana cumple expectativas y las compañías reaccionan de forma dispar.
- Los inversores esperan el IPC de EE. UU. como clave para el próximo movimiento del mercado
- Los índices europeos retroceden mientras el mercado sigue pendiente del conflicto en Irán.
- La inflación alemana cumple expectativas y las compañías reaccionan de forma dispar.
- Los inversores esperan el IPC de EE. UU. como clave para el próximo movimiento del mercado
Los índices europeos vuelven a cambiar de dirección, en medio de expectativas de una resolución del conflicto en Irán. La mayoría de los principales índices del Viejo Continente registran pérdidas moderadas. El DAX alemán (–0,7%) lidera las caídas, mientras que el IBEX y el AEX se comportan relativamente bien, subiendo alrededor de un 0,1%.
Se han publicado los datos de inflación de Alemania. La inflación medida por el HICP europeo fue del 2,0% interanual y del 0,4% mensual. El IPC según la Oficina Federal de Estadística fue del 1,9% interanual y del 0,2% mensual. Ambas lecturas estuvieron en línea con las expectativas del mercado.
- Rheinmetall Alemania presentó sus resultados de 2025. A pesar del fuerte crecimiento de ingresos (9.900 millones de euros, +29%), una sólida mejora de márgenes (hasta el 18,5%) y unas previsiones optimistas (ventas esperadas de 14.000 millones en 2026), no fue suficiente para cumplir con las expectativas del mercado. Las acciones de la compañía caen alrededor de un 5% tras los resultados.
- El CEO de Porsche indica que la empresa podría enfrentar otra ronda de recortes de empleo. La compañía también está considerando introducir nuevos modelos en segmentos destinados a aumentar los beneficios.
La Agencia Internacional de la Energía está considerando cada vez más seriamente liberar parte de sus reservas de petróleo. Periodistas del Wall Street Journal informan que los responsables con los que hablaron señalan que el volumen liberado podría ser mayor que los 182 millones de barriles liberados en 2022.
Oracle presentó resultados que superaron las expectativas del mercado; la acción sube casi un 9% en el pre-market. Los ingresos aumentaron a 17.190 millones de dólares y el BPA alcanzó 1,79 dólares. El mayor crecimiento de ingresos provino del segmento de la nube, que subió un 44%.
Los mercados esperan los datos de inflación (IPC) de EE. UU. El consenso prevé que la inflación interanual se mantenga en el 2,4% y que la lectura mensual suba del 0,2% al 0,3%.
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