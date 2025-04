Las acciones de Tesla se hunden y firman otra sesión en rojo

Las acciones de Tesla continúan con sus caídas y se anotan una nueva sesión en negativo. La empresa de Elon Musk está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y se ha visto afectada por las caídas generalizadas que está sufriendo el mercado a raíz de la respuesta de China a los aranceles de Trump. El gigante asiático, al que Donald Trump ha impuesto un arancel total del 54%, ha anunciado que impondrá un arancel del 34% a las importaciones estadounidenses, una medida que está haciendo mella en los mercados a escala global. En este contexto, las acciones de Tesla, que en la jornada de ayer retrocedieron en torno a un 5,5% intradía, registran en la apertura de la sesión de hoy una caída de más del 6%, aunque en estos momentos se están recuperando. Las acciones de Tesla siguen en caída libre Los aranceles de Trump y la consecuente respuesta de China no son los únicos factores que están afectando a la cotización de las acciones de Tesla. El fabricante de automóviles eléctricos ha arrancado el año envuelto en las controversias generadas por las posturas políticas de su CEO, Elon Musk, que han afectado a la percepción de la marca en todo el globo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta pérdida de imagen ha reportado importantes pérdidas en la compañía. Según los últimos resultados compartidos por la propia marca, en el primer trimestre del año las entregas de Tesla han retrocedido un 13%, hasta las 336.681 unidades. La cifra no solo se desmarca de las perspectivas de los analistas, que apuntaban a unas entregas de 408.000 unidades, sino que supone la cifra más baja en dos años. Esta pérdida de mercado parece especialmente notoria en Europa, donde Tesla ha visto cómo sus ventas disminuían en un 49% a nivel interanual a pesar del crecimiento del 28% en las ventas de vehículos eléctricos en Europa informado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Solo en Alemania, además, las ventas del fabricante cayeron un 76%, situándose en tan solo 1.429 unidades, frente a las 6.038 registradas en el ejercicio anterior. En China, otro mercado clave para el fabricante, la caída también es notoria, con una pérdida del 49% en los envíos del mes de febrero. Frente a estas caídas, uno de los principales competidores de Tesla, BYD, parece estar viéndose beneficiado. La compañía china, que recientemente sorprendió al mercado con una nueva tecnología de carga, acumula ya una cuota de mercado cercana al 15% en China y ha visto cómo sus ventas a nivel internacional se disparaban, un escenario que pone de manifiesto la creciente competencia a la que se enfrenta Tesla. La guerra comercial, un problema para Tesla A pesar de este panorama, muchos accionistas mantienen una perspectiva positiva, destacando el potencial de nuevos productos como los robots humanoides Optimus, calificados como revolucionarios. Fruto de ello hemos visto distintos ataques alcistas en el precio de las acciones de Tesla durante el último mes, con ascensos de hasta el 15% intersemanal en la cotización, aunque el balance general sigue siendo negativo. Aun así, el mayor desafío para la recuperación de Tesla es la guerra comercial, de la que difícilmente podrá escapar, dado que el planteamiento de escalada arancelaria de Donald Trump está teniendo su respuesta de represalia por parte de todos sus socios comerciales. En la apertura de Wall Street, las acciones de Tesla se desploman un 7%, hundiéndose hasta los 246 dólares. En el acumulado del año, por su parte, las acciones de Tesla descuentan una caída de más del 33%. Precio de las acciones de Tesla Tras las caídas de las últimas sesiones, Tesla pierde los 250 dólares por acción. Fuente : Xstation5

