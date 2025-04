Las acciones de U.S. Steel han caído un 7,9% después de que el presidente Trump reiterara su oposición a la adquisición de la compañía por parte de la japonesa Nippon Steel, a pesar de haber autorizado anteriormente una nueva revisión de seguridad nacional que había impulsado temporalmente el optimismo de los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump se opone a la adquisición de U.S. Steel "Amamos a Japón, pero U.S. Steel es una empresa muy especial", declaró el presidente Trump el miércoles desde el Despacho Oval. "No queremos que se vaya a Japón ni a ningún otro lugar, y estamos trabajando con ellos". El presidente ha sugerido que preferiría una participación minoritaria de Nippon Steel en lugar de una compra directa de la icónica siderúrgica estadounidense. La saga del acuerdo de compra con Nippon Steel ha dado numerosos giros desde su anuncio en diciembre de 2023. El gobierno de Biden intentó bloquear la transacción por motivos de seguridad nacional, una decisión que U.S. Steel y Nippon están impugnando actualmente en los tribunales. Mientras tanto, el inversor activista Ancora ha nominado a una lista de directores como parte de su propio plan para la empresa, que incluye la venta de activos para financiar inversiones. Si bien el destino de la fusión sigue siendo incierto, los aranceles de importación del 25% que impuso el presidente Trump al acero han elevado los precios internos a más de 900 dólares por tonelada, frente a aproximadamente 700 dólares a fines de 2024, un aumento significativo desde cuando Cleveland-Cliffs hizo su oferta inicial de 35 dólares por acción por U.S. Steel en agosto de 2023. Cotización de las acciones de U.S. Steel Las acciones de U.S. Steel cotizan por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Los alcistas intentarán superar el nivel de retroceso del 78,6%, que anteriormente ha actuado como una fuerte zona de reversión. El RSI muestra una divergencia bajista con un máximo más bajo, mientras que el MACD se mantiene estrecho, lo que indica indecisión.

