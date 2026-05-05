Las acciones de Unicaja cotizan con subidas de más del 1% después de presentar sus cifras del primer trimestre del 2026 en un contexto complicado. Sin embargo, la compañía ha conseguido superar ligeramente las expectativas del consenso de analistas. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Unicaja?

Cifras clave de los resultados de Unicaja del 1T2026:

Margen de intereses: 373 millones de euros, +1,3% interanual y +0,39% frente al consenso de analistas.

Comisiones: 136 millones de euros, +3,1% interanual y +0,36% frente al consenso de analistas.

Beneficio neto: 161 millones de euros, +1,4% interanual y +6,1% frente al consenso de analistas.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Unicaja

Margen de intereses y volumen de crédito

El margen de intereses de Unicaja ha tenido un comportamiento sólido a pesar de la caída del margen de clientes desde el 2,49% en el 1T2025 hasta el 2,28% del 1T2026, con una mayor caída del rendimiento del crédito que del coste de los depósitos. El crecimiento se debe al buen comportamiento del crédito, con un aumento de la cartera crediticia del 2,4% interanual, pero con una buena evolución de la nueva producción. En concreto, la nueva producción total del sector privado creció un 10% interanual, con una gran evolución tanto de hipotecas como del crédito al consumo, con crecimientos interanuales del 28% y del 31% respectivamente. Esto contrasta con la caída de la nueva producción hipotecaria en nuestro país que han vivido otras entidades como Bankinter (-40%) o Sabadell (-24%). Es decir, Unicaja ha conseguido un aumento de la cuota de mercado en hipotecas en España, lo que supone un espaldarazo en la nueva estrategia de la entidad. De hecho, la entidad ha señalado que el peso de las ventas digitales en los préstamos al consumo ha alcanzado el 65%, frente al 49% del 1T2025, mientras que en fondos de inversión se ha incrementado del 25% del peso total al 36%. El punto negativo es que en empresas y autónomos la nueva producción cayó un 2% interanual, pero pensamos que el resto de líneas compensan considerablemente este descenso.

Comisiones

La partida de comisiones también ha evolucionado de manera positiva, con el 315 viniendo de fondos y planes, frente al 28% del 1T2025 y 23% del 1T2024. De hecho, si unimos los que vienen de seguros, ya el 52% de las comisiones viene de este negocio, frente al 48% del 1T2025 y 43% del 1T2024. Es decir, Unicaja está teniendo éxito en su diversificación del negocio de comisiones. Esto reduce el malestar de la clientela, que no está acostumbrada a pagar por su cuenta corriente y que podía causar una salida de clientes. Pensamos que la compañía avanza en la buena línea en esta estrategia. De hecho, los recursos fuera de balance creció en un 10,6% interanual, con un aumento del 17,2% de los fondos de inversión.

Beneficio neto

El beneficio neto tan solo creció un 1,4% interanual debido a que los gastos de administración crecieron en un 4,5%, impulsados por la reestructuración tecnológica y de procesos que la compañía está llevando a cabo. Sin embargo, dado el contexto, pensamos que es un crecimiento razonable y que es mejor sufrir en el corto plazo para llevar a cabo la reestructuración.

Conclusión de los resultados de Unicaja del primer trimestre de 2026

Pensamos que las cifras de Unicaja han sido muy positivas dado el contexto actual y muestran un aumento de la cuota de mercado de la compañía en segmentos como el hipotecario. Además, Unicaja está logrando avanzar en su estrategia de transformación, con un gran desempeño en la captación de recursos fuera de balance, como fondos de inversión, que están permitiendo incrementar las comisiones netas y reducir su dependencia de las comisiones ligadas a las cuentas corrientes. Esto mejora la imagen de la compañía frente al consumidor y tiene una repercusión que va más allá de las cifras a corto plazo. Además, el proceso de digitalización también avanza correctamente, otro punto clave para el futuro de la empresa.

En conclusión, creemos que los resultados de Unicaja han sido uno de los más positivos de las entidades cuyo negocio se concentra en España. Dicho esto, el mercado seguirá siendo exigente con la empresa porque se encuentra en pleno proceso de reestructuración y el contexto de mercado es muy complicado. Todas las medidas deben ir encaminadas a conseguir crecimientos sostenidos en el medio y largo plazo.

Las acciones de Unicaja caen un 5% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Unicaja?

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