Las acciones de Sabadell sufren por unos malos resultados trimestrales... ¿Qué está pasando en la banca española?

Las acciones de Sabadell caen más de un 2% después de presentar unas cifras que han decepcionado al consenso del mercado y deja algunas métricas algo preocupantes, mostrando bastante debilidad en el negocio en España. ¿Cuáles son las claves de los resultados del primer trimestre del 2026 de Sabadell?





Cifras clave de Sabadell del 1T2026:

Margen de intereses: 872 millones de euros, -3,5% interanual y -22,8% frente al consenso de analistas.

Comisiones: 315 millones de euros, -2,2% interanual y -8,77% frente al consenso de analistas.

Beneficio neto (ex-TSB): 284 millones de euros, -28,1% interanual y -33,44% frente al consenso de analistas.

Opinión del Departamento de análisis de XTB España sobre los resultados de Sabadell

Margen de intereses y volúmen de crédito

Primero señalaremos que estudiaremos las cifras de Sabadell ex-TSB, ya que la compañía anunció el 30 de abril que ya se había transferido toda la propiedad de la filial y aunque en el primer trimestre seguía formando parte de la compañía, creemos que tiene más sentido analizar el negocio que continuará de ahora en adelante.

El margen de intereses de Sabadell ha decepcionado de manera importante. La compañía se ha visto afectada por una reducción del margen de clientes desde el 3,1% en el 1T2025 hasta el 2,85% del 1T2026. De hecho, el rendimiento neto del crédito a la clientela pasó del 4,09% hasta el 3,63%, lo que ha tenido un impacto muy importante. Si bien esto era algo esperado por la caída de los tipos de interés, el problema ha venido por una generación de crédito muy débil. Aunque la cartera crediticia ha crecido un 4,3% en España y un 5,6% interanual a nivel global (incluyendo también el negocio en México o Miami), la realidad es que la nueva producción de crédito se ha desplomado. La peor parte ha venido de una caída de la nueva producción hipotecaria en España del 24% interanual, es decir, unos 400 millones de euros menos en nueva producción con respecto al 1T2025. Esto preocupa y casa con las caídas del 40% de Bankinter en la nueva producción hipotecaria en España. Por tanto, vemos que aunque pueda haber cierta intencionalidad de las entidades en mejorar la calidad de su cartera de crédito hipotecario, la demanda se ha deteriorado considerablemente en nuestro país. En cualquier caso, no es solo este área de negocio, sino que los préstamos al consumo y al circulante también han sufrido caídas del -4% y -6% interanual, con tan solo un crecimiento del 1% en los préstamos y créditos a empresas. Es decir, el crédito está empezando a enfriarse de manera considerable.

Comisiones

La partida de comisiones también ha estado por debajo de lo esperado, debido a una caída de las comisiones por servicios. La parte de gestión de activos y seguros si ha crecido, pero tan solo un 4,5% interanual una cifra bastante baja comparado con otras entidades. Además, el crecimiento del área de fondos de inversión ha sido relativamente reducido, con un aumento del 8,4% debido a que a pesar de que ha habido suscripciones netas positivas, la cartera ha sufrido caídas.

Beneficio neto y ajustes

Para analizar el beneficio neto tenemos que hacer dos ajustes de costes no recurrentes y cobertura de divisas para la venta de TSB. Sin embargo, incluso de esta manera la caída del beneficio neto es de doble dígito y ronda el 16% interanual.

Conclusiones sobre los resultados de Sabadell

Pensamos que los resultados de Sabadell han sido en términos generales malos. Tanto las cifras de la cuenta de resultados como del balance nos preocupan, sobre todo la parte de cartera hipotecaria. Creemos que las caídas de más de un 20% en la nueva producción hipotecaria en España muestra un deterioro de la generación de crédito en nuestro país, lo que tendrá un mayor impacto en las entidades españolas cuyo negocio se centra principalmente en España. Además, las expectativas de crecimiento que ha anunciado la entidad no terminan de convencer y probablemente el mercado sea bastante cauto hasta que el nuevo CEO consiga ganarse la confianza de los inversores en un entorno bastante complicado para la banca.

Todo ello con la incertidumbre del conflicto en Oriente Medio, que pensamos que está afectando a esa nueva generación de crédito por el despunte repentino de los tipos como el euribor. Creemos que los consumidores tratan de retrasar la demanda de crédito para conseguir unos tipos más atractivos una vez se acabe la guerra, aunque no se sepa cuándo será.

Las acciones de Sabadell caen un 8% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Sabadell?

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