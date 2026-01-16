Las acciones de WOSG repuntan un 4%

Las acciones de WOSG (Watches of Switzerland) suben hoy un 4,5% después de buenas noticias por parte de una casa de análisis. Recordemos que es una compañía de pequeña capitalización, por lo que este tipo de eventos ayuda a las subidas. Recuerda que WOSG es una de las empresas que incluímos en nuestra Selección de Ideas de XTB.

Las acciones de WOSG repuntan por un aumento de recomendación

Esta mañana las acciones de WOSG están repuntando más de un 4% después de conocerse que Bank of America haya subido su recomendación hasta comprar. Esto llega después de que la compañía confirmara su guidance para este año y sobretodo tras unos resultados del sector del lujo que convencieron al mercado en general. Además, su principal mercado Estados Unidos, estuvo funcionando bien para el sector. A esto se le añade el optimismo que hay sobre el negocio de venta de Rolex de segunda mano, donde WOSG tiene una gran posición y ya representa la segunda línea de negocio por ventas.

En cualquier caso, WOSG es una empresa de algo más de 1.000 millones de capitalización bursátil, lo que le hace muy sensible a este tipo de noticias.

Las acciones de WOSG suben un 7% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

