📊WOSG vuelve a sorprender con sus resultados

Las acciones de Watches of Switzerland (WOSG) suben más de un 4% desde el jueves, después de que la compañía reportara su informe de ventas de la primera mitad de su 2026 fiscal y las cifras sorprendieran. ¿Cuáles han sido las claves del informe de WOSG? Os recordamos WOSG es una de las empresas de la Selección Global de de nuestra Selección de Ideas de XTB,

Cifras clave de los resultados de WOSG del primer semestre del 2026:

Ingresos totales: 845 millones de libras, +8% interanual (+10% a tipo de cambio constante)

Ingresos Reino Unido: 436 millones de libras, +2% interanual

Ingresos Estados Unidos: 409 millones de libras, +15% interanual (+20% a tipo de cambio constante)

WOSG sorprende al mercado

El informe de WOSG tan solo informaba del comportamiento de las ventas en la primera mitad del año, pero ha sido suficiente para convencer a los inversores. En concreto, la línea de relojes de lujo incrementó sus ingresos en un 8% interanual y 10% a tipo de cambio constante, lo que refleja la fuerte demanda de relojes a pesar del entorno macroeconómico y la debilidad que el lujo había estado mostrando, aunque ahora ya mejor posicionado según las últimas cifras del sector. Estos crecimientos han venido principalmente de Estados Unidos, donde los aranceles no han tenido el impacto que el mercado descontaba a comienzos de año. De hecho, la empresa afirma que de momento no han visto cambios en el comportamiento del consumidor. Por otro lado, en Estados Unidos las ventas de Roberto Coin en comercio minorista se incrementó en un 12% y 16% a tipo de cambio constante, gracias a nuevos productos y las campañas de marketing. Sin embargo, lo más reseñable es el crecimiento de la marca en las ventas a través de Mayors, una de las tiendas de WOSG, que fueron más del doble que las del año anterior. En Reino Unido los ingresos se vieron impactados por el cierre de tiendas que la compañía está realizando para reorganizar su red comercial en el país, lo que tuvo un impacto negativo de 3 puntos porcentuales. Por tanto, en un mercado estable los ingresos también crecen de manera razonable. En ese plan de reorganización, también se incluía el cierre de las tiendas en otros países de Europa, que ya ha sido completado. Por último señalar el crecimiento del 6% (10% a tipo de cambio constante) de las ventas de joyería, por lo que podemos decir que el negocio se ha comportado bien en todas sus vertientes incluso incluyendo las ventas de relojes de segunda mano.

WOSG ha reiterado sus perspectivas de crecimiento de ingresos para el año completo, que se ubican entre el 6% y 10% a tipo de cambio constante, además de una contracción del margen EBIT de 50 puntos básicos. Pensamos que la compañía quiere ser conservadora de cara a la segunda mitad del año, ya que podría haber incrementado la banda baja del rango después de un gran primer semestre. Esto puede deberse a la baja confianza del consumidor en Estados Unidos y a las negociaciones arancelarias entre dicho país y Suiza. En cualquier caso, seguimos siendo muy positivos e incluso siendo conservadores

Las acciones de WOSG caen un 23% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

