Las acciones europeas se recuperan de las caídas iniciales

Las acciones europeas han mostrado volatilidad, con un pánico inicial impulsado por los resultados del fabricante de chips neerlandés ASML, seguido de una recuperación constante. La mayoría de los principales índices cotizan actualmente en positivo (DAX: +0,5%, FTSE 100: +0,28%, FTSE MIB: +0,24%, IBEX 35: +0,63%, SMI: +0,4%), con la excepción del CAC 40 francés, que se mantiene estable tras la propuesta de presupuesto para 2026, que incluye medidas de austeridad. Las telecomunicaciones y las instituciones financieras son las que mejor se comportaron durante la sesión de hoy, contrarrestando la debilidad general de las acciones tecnológicas (con la gran excepción del gigante alemán SAP, que actualmente sube un 1,1%). Los sectores de salud y energía amplían su impulso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a noticias políticas, tenemos nuevos avances en la expansión fiscal alemana. Alemania ha acordado con la Comisión Europea un plan fiscal plurianual que permite un aumento de la inversión hasta 2029, al tiempo que se compromete a un menor gasto posteriormente. Aprovechando la flexibilidad de las normas fiscales revisadas de la UE, Alemania aumentará el gasto en infraestructura, seguridad y defensa a corto plazo, para luego desacelerar su crecimiento. El plan equilibra la inversión, las reformas estructurales y la consolidación fiscal, con el objetivo de lograr finanzas públicas sostenibles y crecimiento económico. Se espera su próxima aprobación por parte del Gabinete. Volatilidad en el Euro Stoxx 600 por sectores Fuente: Bloomberg Finance LP Fuente : Plataforma de XTB Cotización del Dax 40 El Dax 40 ha recuperado su caída inicial y cotiza actualmente un 0,5% por encima del cierre de ayer. Los compradores entraron justo por debajo de la media móvil exponencial de 100 períodos (EMA100, morado oscuro) después de que el precio alcanzara el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. El índice se acerca ahora a una resistencia clave cerca de la EMA de 30 períodos (EMA30, morado claro). Una ruptura por encima del rango de 24.330-24.380, recientemente probado, podría desencadenar un repunte hacia máximos históricos. De lo contrario, podríamos ver el precio consolidarse dentro del rango actual definido por estas EMA. Fuente: xStation5 Noticias corporativas Renault se desploma un 18% tras recortar sus previsiones de margen y flujo de caja para 2025 y nombrar al director financiero Duncan Minto como director ejecutivo interino tras la salida de Luca de Meo. La menor demanda, la creciente competencia china y el estancamiento del progreso de los vehículos eléctricos empañan la recuperación, inquietando a los inversores y lastrando a sus competidores automotrices.

Sanofi recibió la autorización de vía rápida de la FDA para SAR446597 , una terapia génica de una sola aplicación dirigida a la atrofia geográfica, una forma avanzada de degeneración macular seca relacionada con la edad que puede causar pérdida permanente de la visión. Las acciones subieron un 0,8%.

Stellantis planea detener la inversión en la empresa conjunta de hidrógeno Symbio para 2026, según Michelin y Forvia. Esta decisión amenaza el futuro de Symbio, ya que Stellantis representa aproximadamente el 80% de su negocio. Los costos del hidrógeno, las deficiencias de infraestructura y el impulso de los vehículos eléctricos probablemente influyeron en la decisión. Michelin calificó la decisión de "súbita" y advirtió sobre importantes riesgos operativos y laborales. Las acciones cayeron un 3,2%.

