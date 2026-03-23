Los mercados afrontan una nueva semana con un calendario macro mucho más reducido, pero con el conflicto en Oriente Medio en plena ebullición y una oleada de bancos centrales que han dado unas mayores previsiones de inflación

La FED revisa sus proyecciones macro

La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés, pero reportó unas proyecciones macro que pueden preocupar a los inversores y dejan la puerta abierta incluso a alguna subida de tipos, más que a los recortes que pide Trump. El impacto del conflicto en Oriente Medio ya está recogiéndose en los modelos de los bancos centrales. En el caso de la FED se incrementó el PCE esperado para el 2026 hasta el 2,7% frente al 2,4% que se había estimado en el último informe de proyecciones del mes de diciembre. De hecho, incluso se ha incrementado el PCE subyacente, debido a que los costes de la energía también afectan a los costes del transporte, lo que se transmitirá al resto de bienes y servicios de la economía. En el caso de Estados Unidos también podría generar algo más de crecimiento económico por el papel exportador de energía que tiene el país y la FED aumentó en una décima el crecimiento esperado. Sin embargo, seguimos preocupados por los repuntes inflacionarios, que después de que el conflicto se acabe puede provocar una nueva caída del dólar. De momento el dólar está siendo un activo refugio en el conflicto, en parte por su papel en el mercado de la energía, pero las dinámicas que atravesaba antes del conflicto siguen estando vigentes. Hablamos del ataque de Trump a la independencia de la FED, la incertidumbre sobre la verdadera política monetaria que aplicará Kevin Warsh (muy probable sucesor de Powell en apenas unos meses), la gran deuda pública y la inflación que no llega a los niveles objetivos.

El BCE sufre un cambio de planes

El BCE tiene una papeleta más complicada. Si bien el organismo se había deshecho de los problemas de inflación (exceptuando en algunos países como España), ahora se enfrenta a un escenario en el que la Zona Euro se ve totalmente inmersa. La dependencia energética exterior de la Eurozona es muy importante y los altos precios de la energía ponen el jaque al crecimiento económico, el poder adquisitivo de los consumidores y la hoja de ruta que tenía el BCE. El organismo mantuvo los tipos de interés, pero redujo el crecimiento esperado para 2026 hasta el 0,9% frente al 1,2% estimado en diciembre del 2025. Además, la inflación esperada era del 1,9%, pero ahora ya se ubica en el 2,6% en el escenario base e incluso podría repuntar hasta el 3,5% en el escenario adverso, donde se recoge una subida de los precios del crudo hasta los 119$ el barril de Brent y unos 87€ por MWh en el gas. Como los precios de la energía están referenciados en dólares, y el euro se está depreciando frente al dólar, en el corto plazo podríamos estar en un círculo vicioso en el que la Zona Euro sale como gran perdedora junto a otros países asiáticos.

La guerra en Oriente Medio sigue enquistada

El conflicto en Oriente Medio sigue enquistado y aunque no se ha dado una fecha clara, parece que el mercado descuenta que estaremos ante un escenario de guerra durante mínimo otras 2 semanas. De momento, Estados Unidos y otros países parece que están mucho más dispuestos a escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz, para de esta manera rebajar los precios del petróleo y del gas. China parece que sigue indecisa, a pesar de ser uno de los grandes perjudicados por el bloqueo debido a que es uno de los países más dependientes de esta ruta. Aunque la Agencia Internacional de Energía está coordinando la liberación de barriles de petróleo, los precios siguen sin bajar. Donald Trump ha amenazado a Irán con bombardear sus plantas energéticas si no abre el estrecho en las próximas 48 horas, pero los mercados desconfían. El problema de los ataques a instalaciones energéticas es que tienen un impacto temporal mayor que un simple cierre del estrecho, lo que podría dañar la oferta durante más tiempo. La semana pasada se cruzó esa línea de manera clara y los precios de los activos están precisamente reflejando que se continúe con esa estrategia.

El oro no reacciona

En todo este contexto, el oro sigue sin hacerlo bien y empieza a decepcionar a los inversores. El problema es que es un activo que no genera rendimiento y la posibilidad de que se suban los tipos de interés están en la mente de los inversores. También hay que señalar que acumula varios años de subidas importantes y los inversores empiezan a barajar un escenario en el que los estados estén vendiendo parte de sus reservas de oro para estabilizar sus divisas frente al dólar o incluso para invertir en defensa en un nuevo entorno mundial de mayores tensiones geopolíticas.

Eventos de la semana

Esta semana tendremos menos movimientos a nivel macro. El martes habrá PMIs en Europa y en Estados Unidos, mientras que el miércoles conoceremos datos de inflación del Reino Unido y las actas de la última reunión del banco de Japón.

También tendremos algunas encuestas de confianza, como el IFO en Alemania el miércoles y el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan el viernes.