Las compañías petroleras Chevron Corporation (CVX.US) y Exxon Mobil Corporation (XOM.US) publicaron hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2024, que muestran la resiliencia de la industria en medio de precios del crudo más bajos y márgenes de refinación comprimidos. Si bien Exxon superó las expectativas de los analistas, Chevron no alcanzó las estimaciones, pero aumentó su dividendo en medio de promesas de un mayor crecimiento del flujo de caja libre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Chevron: Ingresos : 52.230 millones de dólares frente a los 45.770 millones de dólares previstos

: 52.230 millones de dólares frente a los 45.770 millones de dólares previstos GPA : 2,06 dólares frente a los 2,11 dólares previstos (-40,3 % interanual)

: 2,06 dólares frente a los 2,11 dólares previstos (-40,3 % interanual) Ganancias upstream : 4.300 millones de dólares (+170 % interanual)

: 4.300 millones de dólares (+170 % interanual) Downstream : -248 millones de dólares frente a +1.150 millones de dólares interanual

: -248 millones de dólares frente a +1.150 millones de dólares interanual Producción: 3.350 mboe/d (-1,2 % interanual) Ingresos vs. Estimaciones. Fuente: Bloomberg Rendimiento del segmento: Upstream en EE. UU.: 1.420 millones de dólares frente a -1.350 millones de dólares interanual

Upstream internacional: 2.880 millones de dólares (-1,7 % interanual)

Downstream internacional: 100 millones de dólares (-85 % interanual)

Perspectiva financiera para 2025:

Crecimiento adicional del flujo de caja libre de 10.000 millones de dólares hasta 2026 Gasto de capital reducido en comparación con 2024 El dividendo trimestral aumentó un 5 % hasta 1,71 dólares por acción

Objetivo de reducción de costes estructurales de 2.000 a 3.000 millones de dólares para 2026 Acontecimientos significativos: El proyecto Tengiz aumenta la producción hasta 1 millón de barriles por día , lo que marca un hito importante

, lo que marca un hito importante La fusión de Hess se enfrenta a la incertidumbre con la demanda de arbitraje de Exxon sobre los activos de Guyana

Cambio estratégico en la cuenca del Pérmico centrado en la eficiencia por encima del crecimiento

centrado en la eficiencia por encima del crecimiento Se completaron con éxito las ventas de activos estratégicos en Canadá, la República del Congo y Alaska

El cuarto trimestre incluyó 715 millones de dólares en cargos por despido y cargos por deterioro de 400 millones de dólares Contexto de mercado petrolero Las acciones suben casi un 8% en lo que va del año (bajan un 2 % en la fase previa a la comercialización), superando a su competidor Exxon

(bajan un 2 % en la fase previa a la comercialización), superando a su competidor Exxon El crudo Brent promedió 74 dólares por barril en el cuarto trimestre, un 11 % menos que en el mismo período del año anterior

Generó 4400 millones de dólares en flujo de caja libre, por debajo de los 7500 millones de dólares en distribuciones a los accionistas

La primera reducción del gasto de capital desde la pandemia indica un cambio estratégico

La empresa mantiene un enfoque financiero conservador a pesar del entorno desafiante Comentario del director ejecutivo: Mike Wirth destacó que 2024 será "un año récord" con "una producción récord, un efectivo récord para los accionistas", al tiempo que señaló que "crecer sin generar flujo de caja libre es lo que metió a la industria en problemas hace una década". Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Exxon Mobil: Ingresos : 83.430 millones de dólares frente a los 83.710 millones de dólares previstos

: 83.430 millones de dólares frente a los 83.710 millones de dólares previstos BPA ajustado : 1,67 dólares frente a los 1,55 dólares previstos (-13 % interanual)

: 1,67 dólares frente a los 1,55 dólares previstos (-13 % interanual) Ingresos netos ajustados de upstream : 6.280 millones de dólares

: 6.280 millones de dólares Ingresos netos ajustados de productos químicos: 215 millones de dólares Ganancias vs Estimaciones. Fuente: Bloomberg Rendimiento del segmento: Upstream: sólido desempeño con un crecimiento de la producción de alto margen

Productos químicos: 215$ millones, significativamente por debajo de la estimación de $562,5 millones

Productos especializados: 759$ millones, cumpliendo con las expectativas

Rendimiento de la refinería: 4030 KBD Perspectiva financiera para 2025: Capex neto en efectivo: 27-29$ mil millones

Objetivo de ahorro acumulado de 18$ mil millones hasta 2030 en comparación con 2019

Recompras anuales de acciones de 20$ mil millones hasta 2026

Planes para aumentar las ganancias en 20$ mil millones y el flujo de efectivo en 30$ mil millones para 2030

Acontecimientos significativos:

Completó con éxito la adquisición de Pioneer Natural Resources por 60$ mil millones

Dividendo declarado del primer trimestre de 2025 de 0,99$ por acción

Gastos de capital alineados con la guía para todo el año en 27,6$ mil millones

Logró un récord de 36$ mil millones en Distribuciones a los accionistas para 2024

Se informaron 700$ millones en partidas extraordinarias favorables netas que no se esperan que se repitan en el primer trimestre Contexto del mercado: Los beneficios actuales anuales de 33.7$ mil millones representa la tercera ganancia anual más alta en una década

Entre las seis principales empresas del S&P 500 en distribuciones a los accionistas

El desempeño de las acciones muestra resiliencia con un aumento del 0,8% en las operaciones previas a la comercialización

Rompiendo récords de producción en regiones clave a pesar de los vientos en contra del mercado

La transformación de la estructura de costos mejora el potencial de ganancias en toda la cartera Comentario del CEO: El CEO de Exxon enfatizó la estructura de costos transformada de la compañía y el potencial de ganancias mejorado, y la directora financiera Kathy Mikells señaló que "no todos los barriles son iguales y los nuestros tienen cada vez más ventajas". Cotización de las acciones de Chevron y Exxon Las acciones de Chevron bajaron un 2% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las de Exxon subieron un 0,5%. A pesar de ello, Chevron sigue superando a Exxon en lo que va de año. Fuente: xStation Fuente: xStation5

