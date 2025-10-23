El mercado cuántico crecerá exponencialmente , pasando de 1,6 mil millones USD actuales a 11,7 mil millones en 2032 (32,9 % de crecimiento anual), con empresas como IonQ, Rigetti y D-Wave liderando el sector bursátil.

Google ha marcado un nuevo hito con su algoritmo Quantum Echoes sobre el chip Willow, capaz de funcionar 13.000 veces más rápido que las supercomputadoras, lo que abre la puerta a aplicaciones reales como el desarrollo de fármacos y materiales avanzados.

Cuando se analiza el futuro de la tecnología, la computación cuántica se encuentra en un lugar destacado en casi todas las quinielas. Cada semana vamos conociendo nuevos avances y en esta ocasión las empresas del sector se han disparado. ¿Cuál ha sido el motivo?

Estados Unidos invertirá en computación cuántica

El Gobierno de Estados Unidos ha puesto su objetivo en la computación cuántica como uno de los sectores estratégicos clave para el futuro. Después de haber invertido en empresas de semiconductores, de tierras raras o litio, en esta ocasión la industria beneficiada será la computación cuántica.

Empresas del sector como IonQ, Rigetti Computing y D-Wave Quantum están subiendo cerca de un 20% previo a la apertura del mercado ante la posibilidad de que alguna de ellas sea finalmente la beneficiada.

La financiación de las empresas de computación cuántica sería una de las primeras señales de apoyo al sector desde Washington. Los ordenadores cuánticos se consideran una tecnología crucial de próxima generación, ya que pueden realizar cálculos con una rapidez que a las computadoras actuales les llevaría millones de años. Este tipo de avance podría facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos, materiales y productos químicos, así como aumentar la eficiencia de todos los segmentos de la economía.

¿Cómo funcionan los ordenadores cuánticos?

Los ordenadores cuánticos son máquinas que puedan modelar con precisión el comportamiento de fenómenos complejos del mundo real. Estos ordenadores utilizan circuitos diminutos para realizar cálculos, igual que los ordenadores tradicionales, pero con la particularidad de que realizan estos cálculos de forma paralela, en lugar de secuencialmente, lo que les permite mejorar sustancialmente su velocidad.

En concreto, los ordenadores normales procesan la información en unidades llamadas bits, que pueden representar uno de los dos estados posibles: 0 o 1. Estas cifras indican si una parte del chip de la computadora, llamada puerta lógica, está abierta o cerrada. Antes de que un ordenador tradicional pase a procesar la siguiente pieza de información, debe haber asignado un valor a la pieza anterior. En cambio, gracias al aspecto probabilístico de la mecánica cuántica, a los cubits de los ordenadores cuánticos no es necesario asignarles un valor hasta que el ordenador haya terminado todo el cálculo, lo que les permite aumentar su velocidad.

El sector puede marcar una nueva tendencia en los próximos años y Wall Street espera que su crecimiento sea exponencial. Con un valor de mercado actual de 1,6 miles de millones de dólares, se espera una tasa de crecimiento anualizada para el sector de computación cuántica del 32,9% durante los próximos años, hasta alcanzar los 11,7 mil millones de dólares en 2032.

Nuevo descubrimiento de Google

A finales de 2024, Alphabet reveló que su ordenador cuántico necesitaba tan solo cinco minutos para resolver un problema que a las supercomputadoras les llevaría unos 10 septillones de años. Meses después de este hallazgo, Google ha dado a conocer un nuevo hito que podría seguir impulsando el crecimiento del sector: su algoritmo Quantum Echoes, una solución ejecutada sobre su chip cuántico, Willow, que ha demostrado una velocidad superior a la de los superordenadores.

La compañía tecnológica anunció ayer que este algoritmo puede funcionar 13.000 veces más rápido que las supercomputadoras clásicas, un hallazgo que, según destacaron desde la propia compañía, supone un gran paso de cara a la primera aplicación de esta tecnología en el mundo real.

Esta herramienta podría acelerar el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de nuevos materiales en los próximos años a una velocidad que nadie esperaba. De hecho, investigadores de IBM, otra de las compañías que ha apostado por el sector en los últimos tiempos, predijeron que probablemente se presentarán varias teoría sobre las ventajas que la computación cuántica puede generar antes de finales de 2026, lo que representaría un punto de inflexión en el campo a medida que se acercan a su uso práctico.

¿Cómo invertir en computación cuántica?

A nivel corporativo, IONQ es la empresa líder en computación cuántica basada en la denominada tecnología de trampa de iones, que proporciona alta precisión y estabilidad a las operaciones cuánticas. Pero también existen otras compañías con un papel destacado. Un ejemplo es Rigetti Computing, empresa que construye ordenadores cuánticos basados ​​en tecnología superconductora de cúbits cuánticos, lo que garantiza la velocidad de las operaciones cuánticas.

Desde principios de año ha sido una de las temáticas más alcistas de los mercados financieros, a pesar de las últimas caídas. Las acciones de D-Wave suben este año un 225%, Rigetti Computing un 136%, IonQ un 44%, mientras que Quantum Computing se ha quedado rezagada respecto al resto con caídas del 10% desde principios de año.

Además, los clientes de XTB pueden invertir en un ETF en euros que les permitirá invertir en el sector de computación cuántica con el nombre VanEck Quantum Computing ETF bajo las siglas QUTM.DE.