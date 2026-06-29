Los últimos movimientos en Europa en la industria militar podrían estar mostrando más información de lo que creemos. La situación actual ya no consiste únicamente en aumentar el presupuesto militar, sino también en replantear cómo se invierte ese dinero. La paralización o revisión de algunos grandes programas, como el proyecto alemán de las fragatas F126, refleja que parte de los recursos podrían acabar redirigiéndose hacia tecnologías que han demostrado una mayor eficacia en los conflictos recientes, especialmente los drones, los sistemas autónomos y la guerra electrónica.

Las guerras de Ucrania e Irán han demostrado que disponer de los sistemas militares más sofisticados ya no garantiza la superioridad en el campo de batalla. En muchos casos, drones de apenas unos miles de dólares han conseguido neutralizar tanques, misiles o infraestructuras cuyo coste asciende a millones.

La tendencia pasa por destinar una parte creciente del presupuesto hacia sistemas autónomos, inteligencia artificial aplicada a defensa y plataformas capaces de producir de forma masiva y a bajo coste.

Estados Unidos aumentará su presupuesto para drones militares

Estados Unidos ya ha dado el primer paso. El presupuesto destinado al programa de guerra autónoma del Pentágono pasará de apenas 225 millones de dólares en 2026 a 55.000 millones en 2027, mientras que algunas estimaciones sitúan el mercado estadounidense de drones militares de bajo coste cerca de los 100.000 millones de dólares anuales.

Europa podría dirigirse en la misma dirección. Tras meses de debate sobre el incremento del gasto militar, cada vez gana más peso la idea de que no bastará con comprar más cazas, fragatas o carros de combate. La prioridad también será desarrollar capacidades propias en drones, sistemas no tripulados y guerra electrónica, un área donde muchas compañías europeas todavía parten con desventaja frente a Estados Unidos, Israel o incluso Ucrania.

Más allá de un conflicto concreto, el mercado empieza a asumir que la guerra del futuro dependerá menos de grandes plataformas militares y más de sistemas autónomos, inteligencia artificial y drones de bajo coste. Si esta tendencia se consolida, una parte creciente del presupuesto de defensa podría dirigirse hacia este tipo de compañías, cambiando también el liderazgo bursátil dentro del sector.

Cómo invertir en la revolución de los drones: las empresas y ETF que pueden beneficiarse del nuevo ciclo militar

Este cambio estructural ya empieza a reflejarse en los mercados financieros. Mientras que durante décadas el protagonismo del sector defensa estuvo concentrado en grandes contratistas como Lockheed Martin, RTX o Northrop Grumman, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia compañías especializadas en drones, inteligencia artificial y sistemas autónomos, que podrían captar una parte cada vez mayor del gasto militar durante los próximos años.

Entre ellas destaca AeroVironment, una de las empresas con mayor experiencia en drones militares probados en combate. Sus sistemas Switchblade y Puma han sido utilizados ampliamente en Ucrania tanto para misiones de reconocimiento como de ataque. Otra compañía que está ganando protagonismo es Red Cat Holdings, especializada en drones tácticos capaces de operar incluso en entornos donde el GPS deja de funcionar, una capacidad cada vez más demandada en los conflictos modernos.

También sobresalen empresas como Ondas Holdings, centrada en soluciones autónomas para defensa e infraestructuras críticas, y la israelí NextVision, especializada en sistemas electroópticos y cámaras de alta precisión para drones militares, una tecnología clave para mejorar la eficacia de estas plataformas.

Para aquellos inversores que busquen una exposición más diversificada, una alternativa para invertir en el sector de drones militares es DRONE (DRON.DE). Este ETF reúne compañías de toda la cadena de valor de los drones, incluyendo fabricantes de plataformas, sensores, software e inteligencia artificial aplicada a sistemas autónomos. Entre sus principales posiciones se encuentran AeroVironment, Ondas Holdings y Red Cat, permitiendo participar en esta tendencia estructural sin depender del comportamiento de una única empresa.

Si el cambio de paradigma continúa acelerándose, la próxima gran carrera tecnológica en defensa podría no estar liderada por los fabricantes tradicionales de cazas o fragatas, sino por las compañías capaces de desarrollar los drones, el software y la inteligencia artificial que definirán los conflictos del futuro. Para los inversores, esto supone una transformación similar a la vivida en los últimos años con la inteligencia artificial: la tecnología vuelve a cambiar quiénes serán los grandes ganadores del próximo ciclo.