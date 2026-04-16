Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos son menores de lo esperado

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 207.000 (previstas: 213.000; anterior: 218.000)

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: 1.818.000 (previstas: 1.810.000; anterior: 1.787.000)

Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (abril): 26,7 (previstas: 10,3; anterior: 18,1)

Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. están enviando señales muy contradictorias. Las solicitudes iniciales se situaron claramente por debajo de las expectativas, lo que indica una fortaleza a corto plazo en el mercado laboral. Sin embargo, las solicitudes continuas volvieron a aumentar, superando las previsiones.

Esto sugiere que el mercado podría estar centrándose principalmente en la resiliencia a corto plazo del mercado laboral, manteniendo el optimismo y pasando por alto un deterioro estructural gradual. Es probable que estos datos sean difíciles de interpretar tanto para la Reserva Federal como para los inversores.

Al mismo tiempo, el Índice Manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia sorprendió positivamente. Los últimos meses parecen mostrar una mejora lenta pero constante en el sector manufacturero. La reacción del mercado sigue siendo limitada.

Gráfico del euro-dólar con velas de un minuto