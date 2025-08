Luces y sombras en los resultados de Cellnex

Cellnex presentó anoche los resultados del primer semestre de 2025, con una reducción drástica de pérdidas y crecimiento orgánico. Los efectos se hacen notar en la apertura bursátil de hoy, donde las acciones de Cellnex retroceden un 0,6%. ¿Qué hay detrás de estas métricas? Fuente: Cellnex Métricas clave de los resultados de Cellnex Ingresos reportados: 1.942 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,1% respecto al mismo periodo de 2024 (1.921 millones).

EBITDA ajustado: 1.605 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior.

EBITDA después de arrendamientos: 1.157 millones (+3,8% interanual).

Crecimiento orgánico: Los ingresos crecen un 6% en términos orgánicos.

Pérdida neta: 115 millones de euros, una reducción del 72,5% sobre los 418 millones del mismo período de 2024.

Pérdida por acción: 0,16 euros básica y 0,09 euros diluida, frente a 0,59 y 0,49 euros respectivamente del año anterior.

Fuertes expectativas futuras: Cellnex mantiene su guía para 2025 con ingresos estimados entre 3.950 y 4.050 millones de euros y EBITDA ajustado entre 3.275 y 3.375 millones.

Evolución operativa y otros datos relevantes de Cellnex El flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF) y el flujo de caja libre (FCF) evolucionaron de forma positiva , apoyando la sostenibilidad financiera del grupo.

, apoyando la sostenibilidad financiera del grupo. Las cifras consolidadas reflejan la desconsolidación de las operaciones en Irlanda y Austria, afectando la comparativa reportada pero reforzando las métricas orgánicas.

Cellnex reforzó su estructura de capital , avanzando en la reducción de deuda y la optimización de costes operativos y de gestión de torres.

, avanzando en la reducción de deuda y la optimización de costes operativos y de gestión de torres. El contrato con Orange España, renovado hasta 2048, asegura ingresos a largo plazo y nuevas áreas de negocio a partir de 2026. "Los resultados del primer semestre de 2025 consolidan la trayectoria de crecimiento orgánico de Cellnex, con mejoras sostenidas en ingresos y EBITDA después de arrendamientos", ha afirmado Marco Patuano, CEO de la multinacional española. "Hemos reforzado nuestra estructura de capital y ejecutamos de manera disciplinada el plan estratégico, situando a la compañía para seguir generando valor recurrente, optimizar el perfil de riesgo y acelerar la remuneración al accionista". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cellnex Telecom, principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, consolida su recuperación financiera y el crecimiento estructural de su negocio. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Cellnex Las pérdidas registradas por Cellnex han sido significativamente menores a lo que esperaba el mercado, que apuntaba a caídas superiores a los 260 millones de euros para el semestre. Desde XTB consideramos positiva la capacidad de Cellnex para sostener el crecimiento y mejorar sus ratios financieros, así como su resiliencia operativa tras la reorganización del perímetro y la optimización de costes. Recordemos que la compañía ha recibido una mejora de rating crediticio por parte de la agencia S&P, reflejando la mejora de sus fundamentales y perspectivas. Estos resultados reflejan la apuesta de Cellnex por el crecimiento sostenible, la resiliencia financiera y la diversificación de su cartera de negocio. En el conjunto del año, las acciones de Cellnex cotizan completamente planas, a un precio muy similar al del cierre del 2024, situado en los 30,93 euros por título. ¿Cómo comprar acciones de Cellnex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Cellnex (CLNX.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

