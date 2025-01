¿Llegarán las acciones de Nike a los 100 dólares por título?

Las acciones de Nike (NKE.US) no terminan de levantar cabeza a medida que los resultados de la compañía siguen siendo malos. De hecho, los resultados de su segundo trimestre fiscal del 2025, que terminó en noviembre del 2024, decepcionaron al mercado. Sin embargo, dejaron algunos puntos clave para entender la estrategia de cambio de su nuevo CEO e invitan al optimismo a largo plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nueva línea estratégica para Nike Los resultados de Nike del segundo trimestre fueron malos, con un descenso de los ingresos del 9% a tipo de cambio constante. De hecho, la peor parte se la llevó su principal segmento de negocio, que son las zapatillas. En concreto, las ventas de zapatillas cayeron en todas las geografías donde opera Nike, con una caída del 12% a nivel global y con algunas regiones como Norteamérica cayendo un 14%. Pero esto no es todo, ya que pese a que el inventario se mantiene en niveles similares a los del año anterior, se debe a que los costes de fabricación han bajado, suponiendo un importe monetario menor, pero con un incremento de unidades. En este sentido, su nuevo CEO, Elliott Hill, ya ha indicado las líneas clave que la empresa debe seguir para remontar el vuelo. La primera de ellas es dejar de realizar tantas promociones, ya que la empresa comenzó su año fiscal con las ventas de su plataforma digital dividida a la mitad entre promociones y ventas a precio completo, lo que indica una gran debilidad de la marca. Para ello se centrarán de nuevo en desarrollar sus relaciones con las grandes tiendas de ropa deportiva, mientras que desarrollarán de nuevo la creación de historias que impacten en los consumidores, con el foco en los deportes y deportistas más relevantes. Sin embargo, Elliott Hill ya ha avisado que alguna de las medidas que se tomarán pueden perjudicar los resultados en el corto plazo, pero que darán sus frutos en el largo plazo. Valoración para las acciones de Nike Para la valoración, suponemos que los ingresos de Nike caerán un 8% en el actual ejercicio, pero en los próximos ejercicios volverá a crecer a doble dígito hasta alcanzar unas ventas de unos 71.700 millones de dólares en 2029, lo que supondría un crecimiento anualizado del 6,9% desde 2024. Si a esto le aplicamos un margen EBIT del 14,5%, estaríamos hablando de un beneficio operativo de unos 10.400 millones de dólares, que con un múltiplo de 15 veces valor de empresa nos daría un precio objetivo para las acciones de Nike alrededor de 104,6$ por título. Esto supone un potencial de más del 46% a 5 años. Recuerda que Nike fue una de las tesis del mes de XTB. Puedes volver a leerla pinchando aquí. El precio de las acciones de Nike está envuelto en una tendencia bajista que podría estar ya tocando suelo. Se encuentra en una zona de soporte que ha tocado en varias ocasiones y que debido a su RSI, podría provocar un fuerte rebote. Su próxima resistencia sería cerca de los 100$ por acción, para después dirigirse a los 128$. Pero primero, tiene que superar el canal lateral en el que está envuelto desde abril del 2024. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Nike? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nike para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.