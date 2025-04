Las acciones de Inditex acumulan una subida del 2,1% en la sesión de hoy, pero en lo que llevamos de año han tenido un comportamiento errático, con notorias pérdidas que las han llevado a abandonar sus máximos interanuales. Los aranceles impuestos por Donald Trump, que han causado un terremoto en los mercados bursátiles, también han impactado en la compañía, que ha visto cómo su cotización se reducía más de un 6% desde el Liberation Day. ¿Serán capaces las acciones de Inditex de soportar el tsunami de los aranceles? ¿Cómo impactarán los aranceles de Trump en Inditex? La posición de Inditex frente a los aranceles de Donald Trump no parece tan sensible como la de otras empresas del sector. La empresa de Amancio Ortega, que ha demostrado su dominio no solo en España, sino en el resto del mundo, tiene la totalidad de sus tiendas de Zara, su marca estrella, en Estados Unidos protegidas frente a la imposición de los aranceles del presidente americano. A diferencia de competidores como H&M, Primark o Debenhams, cuya estrategia de aprovisionamiento depende en gran medida de mercados asiáticos, Inditex ha adoptado un modelo de distribución por proximidad. Esta estrategia le ha permitido situar aproximadamente el 50% de su producción en la Península Ibérica, Marruecos y Turquía, lo que facilita el abastecimiento eficiente a los mercados de Europa, África y Asia y reduce su exposición a las barreras comerciales anunciadas por Estados Unidos. No obstante, y pese a que el impacto es menor que en el de sus competidores, Inditex no es completamente ajena a los efectos de las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump. Alrededor del 30% de la producción de la compañía proviene de países como Bangladesh, China e India, lo cual representa un riesgo en términos de incremento de costes. Por esta razón, Inditex debe plantearse la viabilidad de llevar a cabo una reestructuración financiera que permita absorber el aumento en los costes de producción y, con ello, minimizar la presión sobre los márgenes operativos de la compañía. Actualmente, Inditex cuenta con un margen ebitda del 27,8% y un margen neto del 15,2%. En términos de mercado, Estados Unidos representa aproximadamente el 9% de las ventas totales del grupo. Se estima que el impacto combinado de los aranceles, teniendo en cuenta tanto el grado de exposición por país como los porcentajes arancelarios aplicados, podría afectar aproximadamente al 34% de la producción total de Inditex. Esta situación se traduciría en un incremento estimado de los costes de venta de alrededor de 534 millones de dólares, lo cual tendría un efecto negativo sobre el EBIT de aproximadamente un -6%. Otros riesgos Si bien Inditex parece estar relativamente protegida frente a este contexto de incertidumbre comercial, existen otros factores que podrían comprometer su desempeño a futuro. Los últimos resultados financieros han mostrado una desaceleración en el crecimiento tanto de los ingresos como de los márgenes. A pesar de haber alcanzado un récord histórico de facturación, todo indica que la compañía se aproxima a una fase de madurez en la que el crecimiento sostenido se vuelve más difícil. En este nuevo escenario, marcado por tensiones comerciales globales, el sector de la moda en general deberá explorar soluciones financieras innovadoras para sostener su competitividad. No obstante, aún hay esperanza. Uno de los principales atributos que distingue a Inditex es su capacidad de adaptación y su apuesta constante por la innovación tecnológica. La compañía se ha consolidado como líder del sector textil gracias a la implementación de herramientas avanzadas de automatización e inteligencia artificial, que han optimizado significativamente sus procesos operativos y contribuido a una reducción de costes. Además, Inditex ha demostrado un firme compromiso con el desarrollo de comunidades menos favorecidas. Un ejemplo de ello es su labor en Bangladesh, donde ha financiado la educación de 50 mujeres empleadas en su cadena de suministro. Este puede ser el futuro del crecimiento de la compañía, aunque aún queda mucho por ver. ¿Puede ser esto suficiente? La respuesta es que seguramente no. Y es que en un momento de incertidumbre, el sector textil está sujeto a una alta volatilidad y el riesgo ha aumentado desde el aumento de los costes. Si este aumento se traduce en un aumento del precio final al consumidor, se espera una desaceleración del consumo en el sector textil, que podría afectar también a Inditex. Cotización de las acciones de Inditex En lo que llevamos de año, las acciones de Inditex han perdido un 12,5%, y desde el Liberation Day han experimentado un retroceso del 6,3%. Pese a las subidas registradas en la jornada de hoy, las acciones de Inditex se encuentran lejos de sus máximos interanuales, cercanos a los 56 euros por título, y se encuentran en torno a los 42 euros por acción. Aunque los resultados en libros pueden mostrar una compañía sólida, los factores del mercado complican los rendimientos de los títulos. Además, el ADX confirma la tendencia bajista y no refleja confianza por parte de los inversores. Aún le queda margen de maniobra hasta alcanzar los 43,4 euros por acción calculados con sus múltiplos.

