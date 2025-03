Los aranceles recíprocos están más cerca

La administración Trump planea introducir aranceles recíprocos a partir del 2 de abril de 2025, tras completar un análisis sobre qué países imponen aranceles a Estados Unidos. Además, las negociaciones con México y Canadá tienen el mismo 2 de abril como fecha límite. Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, destaca los avances en las negociaciones, en particular en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el fentanilo. El estudio sobre política aduanera se publicará el 1 de abril de 2025, lo cual influirá en la forma final de los aranceles. ¿El IVA como arancel? Se ha renovado el debate sobre el IVA, que Trump quiere tratar como un tipo de arancel. El presidente Trump argumenta que el IVA actúa como una barrera comercial porque los países con IVA (por ejemplo, los países europeos) lo reembolsan a las empresas exportadoras. Sin embargo, economistas y organizaciones internacionales como la OMC cuestionan este enfoque, argumentando que el IVA es un impuesto al consumo, no un arancel. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Potenciales impactos económicos de los aranceles Los estudios indican que la política aduanera, incluido el ajuste de las tasas del IVA en cada país, podría conducir a: Un aumento del 1,7-2,1% en los precios del PCE a corto plazo, lo que resultará en pérdidas anuales para los consumidores de entre 2.700 y 3.400 dólares por hogar.

Una disminución del crecimiento del PIB real de entre 0,6 y 1,0 puntos porcentuales en 2025.

Un aumento de los ingresos fiscales.

Un impacto regresivo en los hogares, con las mayores pérdidas para los consumidores de menores ingresos. La incertidumbre comercial es uno de los factores que ha provocado el reciente aumento del precio del oro hasta los 3.000 dólares la onza. Cotización del oro Fuente: xStation5.

