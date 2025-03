Impacto de aranceles: México y Canadá en riesgo de recesión

A día de hoy, Estados Unidos ha impuesto aranceles a México y Canadá a una tasa del 25%, junto con un 10% adicional en sanciones a China, donde los aranceles ya se sitúan en el 20%. Sin embargo, los pares de divisas vinculados a las tres economías (USD/MXN, USD/CAD y USD/CNH) no parecen especialmente débiles en respuesta a este importante riesgo, especialmente para México y Canadá, cuyas economías dependen en gran medida del mercado estadounidense. México y Canadá podrían entrar en recesión por los aranceles El consenso económico general sugiere que tanto México como Canadá podrían caer en recesión si la nueva administración estadounidense mantiene esta política arancelaria durante un período prolongado. Sin embargo, el mercado todavía parece reacio a creer que estos aranceles se mantendrán en vigor a largo plazo, anticipando que eventualmente se llegará a un acuerdo comercial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si las perspectivas se vuelven menos optimistas, podrían seguir subiendo el USD/CAD y el USD/MXN. China tomó represalias contra los aranceles estadounidenses anunciando aumentos del 10% al 15% en los gravámenes a las importaciones que cubren una amplia gama de productos agrícolas y alimenticios estadounidenses, al tiempo que impuso restricciones a las exportaciones y la inversión a veinticinco empresas estadounidenses. Sin embargo, el mercado no ha interpretado esta respuesta como una escalada agresiva. Mientras tanto, Canadá ha manifestado su disposición a imponer aranceles del 25% sobre aproximadamente 30.000 millones de dólares canadienses en productos estadounidenses en un tramo inicial. Además, Canadá ha señalado su voluntad de extender estos aranceles a importaciones valoradas en un total de 155.000 millones de dólares canadienses, al tiempo que anunció un alto a las exportaciones de níquel a Estados Unidos. USD/CNH El yuan chino se está fortaleciendo frente al dólar hoy. Aunque China ha criticado el enfoque arancelario de Estados Unidos, no ha respondido de manera totalmente proporcional. Como resultado, el impacto económico final puede ser menor de lo esperado y, por ahora, la probabilidad de nuevas alzas arancelarias de Estados Unidos parece limitada. Fuente: xStation5 USD/CAD El dólar canadiense está cediendo parte de sus ganancias recientes hoy, pero el movimiento sigue siendo moderado considerando el riesgo que plantean los aranceles prolongados. Si bien el USD/CAD ha subido más del 0,4%, todavía es difícil caracterizar el movimiento como una liquidación generalizada. Fuente: xStation5 USD/MXN De manera similar, el peso mexicano está luchando por recuperar fuerza después de sus fuertes ganancias en 2024. Sin embargo, actualmente es la moneda más débil de las tres, perdiendo terreno frente al dólar. El USD/MXN ha subido casi un 0,7% hoy. En el indicador MACD, está surgiendo una posible señal alcista a medida que las medias móviles se cruzan al alza, mientras que el par también ha superado el nivel EMA50. Fuente: xStation5

