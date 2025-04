Los bancos a la cabeza en el Ibex 35

Los mercados bursátiles registran subidas generalizadas, impulsadas por las recientes exenciones anunciadas por Donald Trump y los buenos resultados trimestrales, lo que proporciona un respiro a los inversores. Poco a poco, se va recuperando la confianza en la renta variable tras varias semanas marcadas por una elevada volatilidad. El Ibex 35 lidera los avances de Europa El Ibex 35 vuelve a acercarse a los 13.000 puntos, gracias principalmente al empuje del sector bancario. Las entidades financieras se ven favorecidas por los excelentes resultados presentados por los bancos estadounidenses, que han alcanzado beneficios récord en comisiones por operaciones en bolsa. Esto ha logrado compensar la caída en el negocio de banca de inversión y en el margen de intereses. A estos buenos datos se suma la solidez en la calidad del crédito y una fuerte posición de liquidez. También tuvieron un desempeño positivo las empresas vinculadas al turismo —con Amadeus liderando las alzas—, así como las utilities y las Socimis, beneficiadas por la expectativa de una próxima bajada de tipos de interés por parte del BCE. En cambio, Puig lidera los descensos del Ibex 35, arrastrada por los malos resultados presentados por LVMH, el gigante del lujo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá del Ibex 35, en Wall Street los índices encadenan su tercera jornada consecutiva al alza. Los sólidos resultados del sector bancario han logrado imponerse al estancamiento de las negociaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. A pesar de que el sentimiento inversor sobre el futuro de la economía es el más pesimista en 30 años, los gestores de fondos mantienen su apuesta por la renta variable, reduciendo el peso del efectivo en sus carteras. Aun así, el mercado sigue mostrando cautela ante una recuperación duradera, ya que persisten los temores de que las tensiones comerciales puedan provocar una recesión o, al menos, una ralentización económica, así como un repunte de la inflación. A nivel empresarial, destaca el fuerte retroceso de Boeing tras conocerse que China ha ordenado a sus aerolíneas suspender nuevas entregas del fabricante estadounidense, en medio de la guerra comercial. Por otro lado, los bonos del Tesoro se estabilizaron luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, minimizara la reciente ola de ventas y negara que hubiera una desinversión masiva por parte de gobiernos extranjeros. En el ámbito europeo, las compañías del sector automotriz cotizan al alza tras las declaraciones de Trump, que insinuó un posible apoyo al sector, aliviando las tensiones generadas por los altos aranceles impuestos semanas atrás. En contraste, las firmas de lujo sufren importantes caídas tras los decepcionantes resultados de LVMH, que pierde su puesto como la empresa más valiosa del sector en Europa a manos de Hermès. La caída en el dólar impulsa al oro y al bitcoin En otros mercados, el escepticismo respecto al dólar alcanza niveles no vistos desde 2006. La moneda estadounidense ha perdido un 9% frente a una cesta de divisas en lo que va del año, descenso que se intensificó tras los aranceles “recíprocos” anunciados por Trump a comienzos de mes. Esta debilidad del dólar ha reactivado el interés por el oro, que busca nuevos máximos. También se observa un renovado optimismo en torno al Bitcoin, que supera nuevamente los 85.000 dólares. Todavía no consideramos que sea un valor refugio, debido a que es un activo que pudiéramos considerar como adolescente, aunque a medida que madure con el paso de los años, sí podría considerarse como un activo refugio. Sin embargo si lo consideramos como un activo de reserva de valor. El comportamiento de las últimas semanas, mostrando un gran nivel de resiliencia se debe a la pérdida de apetito del dólar y a la búsqueda de alternativas de cara al futuro en activos que estén libres de posibles intervenciones gubernamentales o de los Bancos Centrales. Aunque el futuro inmediato sigue siendo incierto, la posibilidad de que las criptomonedas —y especialmente el Bitcoin— actúen como refugio ante una posible fragmentación del sistema financiero mundial es vista como una señal alentadora.

