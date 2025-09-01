¿Los chips de Alibaba pueden competir con los de Nvidia?

Las acciones de Alibaba (BABA.US) han subido un 10% en la bolsa de Hong Kong, marcando su mayor subida diaria desde marzo de este año. Este fuerte aumento se debe principalmente a la reacción del mercado ante la estrategia de la compañía de diseñar y producir sus propios chips de IA. Esta noticia coincidió con la publicación de los resultados trimestrales, pero fue la expansión al mercado de semiconductores lo que los inversores consideraron un factor clave para el crecimiento a largo plazo de Alibaba.

Alibaba se adentra en el negocio de chips de IA

Alibaba ha dado a conocer su propio chip diseñado para tareas de inteligencia artificial, que ya se ha producido físicamente en una fábrica local china. Esto significa que la compañía no solo está expandiendo sus actividades tecnológicas más allá del comercio electrónico tradicional y los servicios en la nube, sino que también se une activamente a la carrera por la independencia de los proveedores occidentales, liderada por Nvidia. Si bien el nuevo chip de Alibaba se centra actualmente en la ejecución de modelos de IA preentrenados, fue diseñado para ser compatible con el popular software utilizado anteriormente con el hardware de Nvidia. Esta compatibilidad puede facilitar y optimizar su implementación práctica. El mercado interpreta esta decisión como una clara señal de que Alibaba pretende no solo utilizar la IA como herramienta de negocio, sino también construir su propia base tecnológica en hardware. Esto coincide con una tendencia más amplia en China, donde cada vez más empresas se esfuerzan por crear alternativas a las soluciones estadounidenses en respuesta a las restricciones a la exportación.

Los chips chinos aún enfrentan ciertos desafíos, como un menor rendimiento, problemas de estabilidad y limitaciones tecnológicas en la producción. A pesar de estas dificultades, el inicio de la producción de chips por parte de Alibaba representa un paso significativo hacia la construcción de una independencia tecnológica a largo plazo. El apoyo gubernamental, que incluye un fondo de 8.400 millones de dólares para el desarrollo de IA y semiconductores, refuerza aún más las bases de esta dirección estratégica.

Desde la perspectiva de un inversor, la entrada de Alibaba en el mercado de chips no solo responde a las tensiones globales en el sector tecnológico, sino que también demuestra que la compañía no pretende limitarse al software y los servicios en la nube. En cambio, aspira a controlar todo el ecosistema de la IA, desde el hardware hasta el software. El aumento que están experimentando hoy las acciones de Alibaba confirma que el mercado valora esta ambición.

¿Cómo comprar acciones de Alibaba?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Alibaba (BABA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.