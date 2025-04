Los futuros del Nasdaq caen un 6% 📉

Los aranceles hunden el mercado El fin de semana no trajo calma a los mercados. La represalia de China, en forma de aranceles del 34% sobre todos los productos estadounidenses, reforz贸 el escenario de un posible deterioro de las relaciones comerciales internacionales. Al mismo tiempo, Trump se mantiene firme en su pol铆tica arancelaria, lo que refuerza la creencia de los inversores de que una guerra comercial se est谩 volviendo cada vez m谩s real. Hoy mismo, el presidente estadounidense declar贸 que no ceder谩 en los aranceles impuestos a China hasta que no reduzca su d茅ficit comercial. La guerra arancelaria hunde los mercados La respuesta de China afecta especialmente a las grandes empresas tecnol贸gicas estadounidenses, que dependen en gran medida de las cadenas de suministro, la producci贸n, el ensamblaje y la demanda en los pa铆ses asi谩ticos. La ca铆da tambi茅n se ha profundizado entre los principales bancos estadounidenses, lo que refleja la creciente preocupaci贸n por las condiciones y la actividad econ贸mica mundial en medio de los riesgos de recesi贸n. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El mercado burs谩til acaba de experimentar su peor apertura trimestral desde la Gran Crisis Financiera de 2008. Los futuros de los principales 铆ndices (en Europa, Asia y EE. UU.) contin煤an con la ca铆da de la semana pasada. El S&P 500 baja casi un 5%, el Nasdaq se hunde un 6%, el Dow Jones ha bajado alrededor del 4% y el Dax 40 se deja m谩s del 5%. Como resultado, el 铆ndice alem谩n ha borrado por completo las ganancias acumuladas desde principios de 2025. Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Fuente : Xstation5

