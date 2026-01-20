Los motivos del desplome de las acciones de Acciona hoy

- Acciona y Acciona Energía achacan factores políticos
Las acciones de Acciona y Acciona Energía están cayendo más de un 5% en estos momentos de la sesión y son dos de los valores que más caen del selectivo español. Hay varios motivos que están causando estos descensos y que vamos a analizar. ¿Cuál es el más importante?
Las acciones de Acciona y Acciona Energía están desplomándose por varios motivos en la sesión de hoy. El primero es la relación de nuevo con el "caso Koldo", que implica directamente a Acciona por unos supuestos pagos irregulares. Aunque esto era ya algo que se descontaba en parte en el precio porque se conoció hace meses, ahora el presidente de la empresa Jose María Entrecanales no ha acudido a la citación de la comisión del Parlamento de Navarra. Estas noticias relacionadas con política suelen tener un impacto muy negativo sobre las compañías cotizadas, ya que incrementa el riesgo político y se refleja en una mayor rentabilidad exigida por los inversores.
La plata como factor fundamental
Además, a esto hay que sumar el importante repunte de la plata, que vuelve a despegar otro 7% hoy. Esto es importante porque la plata se usa para fabricar placas solares y aunque es cierto que se cada vez se avanza más en reducir su uso, sigue siendo un elemento de la placa y el coste se está incrementando exponencialmente.
Con todo ello, las acciones de Acciona y Acciona Energía se dejan un 8% y 11% respectivamente en este 2026.
