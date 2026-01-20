Los motivos del desplome de las acciones de Acciona hoy

Las acciones de Acciona y Acciona Energía están cayendo más de un 5% en estos momentos de la sesión y son dos de los valores que más caen del selectivo español. Hay varios motivos que están causando estos descensos y que vamos a analizar. ¿Cuál es el más importante?

Las acciones de Acciona y Acciona Energía se desploman

Las acciones de Acciona y Acciona Energía están desplomándose por varios motivos en la sesión de hoy. El primero es la relación de nuevo con el "caso Koldo", que implica directamente a Acciona por unos supuestos pagos irregulares. Aunque esto era ya algo que se descontaba en parte en el precio porque se conoció hace meses, ahora el presidente de la empresa Jose María Entrecanales no ha acudido a la citación de la comisión del Parlamento de Navarra. Estas noticias relacionadas con política suelen tener un impacto muy negativo sobre las compañías cotizadas, ya que incrementa el riesgo político y se refleja en una mayor rentabilidad exigida por los inversores.

La plata como factor fundamental

Además, a esto hay que sumar el importante repunte de la plata, que vuelve a despegar otro 7% hoy. Esto es importante porque la plata se usa para fabricar placas solares y aunque es cierto que se cada vez se avanza más en reducir su uso, sigue siendo un elemento de la placa y el coste se está incrementando exponencialmente.

Con todo ello, las acciones de Acciona y Acciona Energía se dejan un 8% y 11% respectivamente en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona Energía?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona Energía (ANE.ES) y de Acciona (ANA.ES). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.