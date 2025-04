La incertidumbre persistente del mercado sigue presionando a la baja los índices de activos de mayor riesgo, y la transferencia de capital al mercado de bonos es cada vez más evidente. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses han caído por debajo del 4% por primera vez desde que la Fed cambió su discurso sobre posibles recortes de tipos de interés. Sin embargo, es importante señalar que la Reserva Federal aún no ha emitido declaraciones claras que sugieran que la política monetaria se volverá menos restrictiva. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos tiemblan Las fluctuaciones en los rendimientos se deben principalmente a la confianza de los inversores, y en el caso de los bonos a 10 años de Estados Unidos, esta confianza puede ser un arma de doble filo. El movimiento alcista hacia el 4,8% entre septiembre y finales de julio también estuvo impulsado por la confianza, impulsando los rendimientos casi 1,2 puntos porcentuales a pesar de que la Fed no indicó claramente un cambio de política. Por lo tanto, la actual caída de los rendimientos, causada por una fuerte liquidación de activos del mercado, podría ser particularmente sensible a cualquier cambio de confianza antes del próximo informe de NFP y el discurso de Jerome Powell. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caen por debajo del 4%. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.