¿Qué son los bonos corporativos?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Los bonos corporativos son instrumentos de deuda emitidos por empresas para financiar sus proyectos y operaciones. En este artículo, te contamos cómo funcionan y cómo invertir en ellos.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

Los bonos corporativos son instrumentos de deuda que se han consolidado como una vía de inversión atractiva para rentabilizar capital sin sufrir grandes riesgos. Estos activos tienen un funcionamiento semejante al de los bonos del Estado, en el sentido en el que ambos funcionan como una especie de préstamo, pero ofrecen características únicas que conviene conocer antes de invertir en ellos. En este artículo, te contamos qué son exactamente los bonos corporativos y qué factores hay que tener en cuenta de cara a maximizar su rentabilidad. ¿Qué son los bonos corporativos? Los bonos corporativos son instrumentos de deuda emitidos por empresas para financiar sus proyectos o cumplir con sus obligaciones empresariales. Estos activos tienen un funcionamiento similar a un préstamo: al adquirir uno, los inversores ofrecen dinero a la compañía emisora, que se compromete a devolver tanto el dinero prestado como una serie de intereses, conocidos como cupones, determinados previamente, los cuales se deberán abonar hasta la fecha de vencimiento del bono y bajo las condiciones firmadas en el contrato de compra. La estructura y comportamiento de los bonos corporativos está definida por cinco elementos clave, que conviene conocer y analizar en profundidad antes de invertir en ellos: Valor nominal : es la cantidad que el emisor se compromete a devolver al inversor al vencimiento del bono.

: es la cantidad que el emisor se compromete a devolver al inversor al vencimiento del bono. Cupón : tipo de interés que el emisor paga al inversor. Puede ser fijo o variable y se abona en intervalos regulares (trimestral o anualmente).

: tipo de interés que el emisor paga al inversor. Puede ser fijo o variable y se abona en intervalos regulares (trimestral o anualmente). Plazo de vencimiento : periodo tras el cual el bono expira y se devuelve el valor nominal al inversor.

: periodo tras el cual el bono expira y se devuelve el valor nominal al inversor. Riesgo de crédito : probabilidad de que la empresa emisora no cumpla con los pagos de los intereses o la devolución del capital.

: probabilidad de que la empresa emisora no cumpla con los pagos de los intereses o la devolución del capital. Liquidez: facilidad con la que el bono puede ser comprado o vendido en el mercado secundario sin afectar su precio. Al igual que ocurre con los bonos del Estado, los bonos corporativos se enmarcan dentro del mercado de renta fija, lo que implica que el inversor conoce de antemano cuál será la rentabilidad que obtendrá con su inversión. Estos instrumentos pueden ser una opción atractiva para quienes buscan rentabilizar su capital de forma relativamente segura, ya que presentan un riesgo más reducido que las acciones u otros activos de renta variable. A cambio, no obstante, ofrecen una rentabilidad mucho más escasa, por lo que antes de adquirirlos será necesario valorar si realmente encajan con nuestros objetivos financieros. Cómo invertir en bonos corporativos Actualmente, existen varias vías para invertir en bonos corporativos: Compra directa : adquirir bonos concretos a través de intermediarios financieros o plataformas de inversión.

: adquirir bonos concretos a través de intermediarios financieros o plataformas de inversión. Fondos de inversión : invertir en fondos que se centran en bonos corporativos, lo que ofrece diversificación y gestión profesional.

: invertir en fondos que se centran en bonos corporativos, lo que ofrece diversificación y gestión profesional. ETFs de renta fija: son fondos cotizados en bolsa que replican índices de bonos corporativos, ofreciendo liquidez y diversificación. Antes de adentrarse en este mercado, no obstante, es importante valorar correctamente si el bono encaja con nuestros objetivos. A pesar de que estos títulos ofrecen un riesgo más reducido que los de renta variable, estos instrumentos no ofrecen la seguridad de los bonos del Estado o las Letras del Tesoro, dos activos de carácter público en el que el riesgo de insolvencia es prácticamente nulo. De hecho, en el caso de los bonos corporativos se corre el riesgo de que las empresas tengan problemas de solvencia e incurran en impagos, comprometiendo la rentabilidad que podrían obtener los inversores con la compra de sus bonos. De igual manera, estos títulos pueden verse afectados por las condiciones del mercado y, en concreto, por la evolución de los tipos de interés, que puede aumentar o disminuir su valor. Por ello, antes de invertir, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: Calificación crediticia . Fijadas por agencias, determinan la solvencia de la empresa emisora y, consecuentemente, el riesgo de impago.

. Fijadas por agencias, determinan la solvencia de la empresa emisora y, consecuentemente, el riesgo de impago. Condiciones del mercado . Es decir, los factores macroeconómicos que pueden influir en su valor.

. Es decir, los factores macroeconómicos que pueden influir en su valor. Duración del bono . Los bonos a más largo plazo son más sensibles a los cambios en los tipos de interés.

. Los bonos a más largo plazo son más sensibles a los cambios en los tipos de interés. Liquidez. Algunos bonos pueden ser difíciles de vender sin pérdidas significativas si el mercado es poco líquido. Ejemplo de inversión Supongamos que un inversor desea comprar bonos corporativos de Telefónica, con un valor nominal de 1.000 euros, un cupón del 4% anual y un vencimiento a 5 años. Inversión inicial: 1.000 euros.

Pago anual de intereses: 40 euros (4% de 1.000).

Total recibido al vencimiento: 1.200 euros (capital + intereses acumulados). En este supuesto, si los tipos de interés suben al 6%, el bono perdería valor en el mercado secundario porque los nuevos bonos ofrecerían mayores rendimientos. Sin embargo, si las tasas bajan al 2%, su valor aumentaría. Cómo los tipos de interés afectan a los bonos corporativos Los tipos de interés son clave en la valoración de los bonos corporativos. Cuando aumentan, el valor de los bonos existentes tiende a disminuir, ya que los nuevos bonos ofrecen cupones más atractivos. Por el contrario, si bajan, los bonos existentes con cupones más altos se vuelven más valiosos. ​​Ejemplo: en 2024, a pesar de la disminución en la rentabilidad de las letras del Tesoro por las expectativas de recortes mayores en los tipos, el interés de los inversores particulares creció un 7,5%, superando los 30.013 millones de euros en demanda. Para los inversores en bonos corporativos, por tanto, es esencial seguir las tendencias de los tipos y comprender cómo influyen en estos activos. El papel de las agencias de calificación en los bonos Las agencias de calificación crediticia, como S&P Global, Fitch o Moody's, evalúan la solvencia de las empresas emisoras de bonos y asignan calificaciones que reflejan el riesgo de impago. Estas calificaciones van desde "investment grade" (bajo riesgo de impago) hasta "high yield" o "bonos basura" (alto riesgo). De este modo: Una calificación más alta indica una mayor probabilidad de que la empresa cumpla con sus obligaciones de pago.

Una calificación más baja sugiere un mayor riesgo para el inversor. Antes de comprar bonos corporativos, es recomendable que los inversores consulten estas calificaciones, ya que les dará una visión objetiva del riesgo asociado a la inversión. La relación entre bonos corporativos y la estabilidad económica La emisión y demanda de bonos corporativos están muy ligadas a la salud económica general. En períodos de crecimiento, las empresas emiten más bonos para financiar expansiones y los inversores están más dispuestos a arriesgar. En cambio, en tiempos de ​recesión, la emisión disminuye y los inversores prefieren activos más seguros, como los bonos del Tesoro. Todo inversor debe analizar el contexto económico y tener en cuenta que las condiciones macroeconómicas influyen en el rendimiento y el riesgo de estas inversiones. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Qué sectores emiten los bonos corporativos más rentables La rentabilidad de los bonos corporativos también puede verse influenciada por el sector de la empresa emisora. Tradicionalmente, industrias como la energía, telecomunicaciones o finanzas han emitido bonos con atractivas tasas de interés, ya que son sectores con amplias necesidades de capital y con perfiles de riesgo. ​​Ejemplo: en 2024, empresas como Repsol y Naturgy realizaron emisiones importantes en el mercado de bonos, destacando el papel del sector energético en este ámbito. Antes de invertir, es aconsejable analizar las tendencias de cada sector y las perspectivas económicas. Será una buena forma de detectar oportunidades que ofrezcan equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Comparativa entre bonos corporativos y bonos del Tesoro Los bonos corporativos y los bonos del Estado son activos de renta fija e instrumentos de deuda. Sin embargo, entre ambos tipos de títulos hay importantes diferencias que conviene conocer antes de invertir por uno u otro: Si el objetivo es la estabilidad y la seguridad, los bonos del Tesoro son más adecuados. Sin embargo, para un mayor retorno y están dispuestos a asumir algo más de riesgo, los bonos corporativos pueden resultar más atractivos dentro de una cartera diversificada. Los bonos corporativos son instrumentos con los que podemos rentabilizar nuestro capital con relativa seguridad, pero no están exentos de riesgos. Antes de invertir en ellos, hay que analizar las condiciones del mercado, los sectores más rentables y la sostenibilidad de la empresa emisora, de cara a encontrar la alternativa que mejor se ajuste a nuestra estrategia de inversión. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.