Las acciones de Ferrovial son una de las más bajistas de la sesión de hoy y se dejan más de un 2%. El principal motivo es que ayer al cierre del mercado americano presentó sus cifras del tercer trimestre y se quedaron por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas.

Cifras clave de los resultados de Ferrovial del 3T2025

Ingresos: 2.442 millones de euros, +2,8% interanual y -1,38% vs expectativas

EBITDA ajustado: 376 millones de euros, -7,3% interanual y -9,83% vs expectativas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Ferrovial

Las cifras de Ferrovial se han quedado por debajo de las expectativas del consenso de analistas a pesar de que el segmento de autopistas tuvo un buen resultado. Este segmento creció un 7,3% en el tercer trimestre, muy perjudicado por el impacto de la divisa. En cualquier caso, el desempeño de las autopistas de Estados Unidos sigue siendo sólido y en los primeros nueve meses del año crecieron más de un 16% a tipo de cambio constante. Esto se debe a un incremento del tráfico, que se ha visto impulsado por ofertas en determinadas horas para reducir la congestión en las horas puntas, con un efecto neto muy positivo. Mientras, en algunas de sus autopistas ha incrementado el precio. Por su parte, el margen del segmento de construcción ha sufrido una contracción desde el 7,5% hasta el 6,1%, lo que ha sido uno de los motivos que han causado un EBITDA peor de lo esperado. El segmento representa el 80% de los ingresos y ante una caída de las ventas el apalancamiento operativo afecta de manera negativa.

Pensamos que el tipo de cambio seguirá dañando las cifras de Ferrovial, ya que alrededor del 40% de los ingresos provienen de Estados Unidos y Canadá y el dólar sigue mostrando debilidad.

Las acciones de Ferrovial suben un 30% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

