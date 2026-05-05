¿Meme Stock 2.0? GameStop Quiere Comprar eBay Mientras Michael Burry Abandona la Posición

- La propuesta de adquisición de GameStop sobre eBay genera fuerte escepticismo por la diferencia de tamaño y riesgo financiero.
- El plan se basa en agresivos recortes de costos para aumentar el BPA, lo que podría comprometer la sostenibilidad del negocio.
- La salida de Michael Burry refuerza las preocupaciones sobre el alto nivel de apalancamiento y riesgo estructural de la operación.
- La propuesta de adquisición de GameStop sobre eBay genera fuerte escepticismo por la diferencia de tamaño y riesgo financiero.
- El plan se basa en agresivos recortes de costos para aumentar el BPA, lo que podría comprometer la sostenibilidad del negocio.
- La salida de Michael Burry refuerza las preocupaciones sobre el alto nivel de apalancamiento y riesgo estructural de la operación.
¿Movimiento riesgoso o estrategia brillante? GameStop (GME), alguna vez el ícono de las "meme stocks", está desafiando al gigante del comercio electrónico al proponer la adquisición de eBay por un asombroso monto de $56 mil millones. Mientras el CEO de GameStop, Ryan Cohen, apunta alto, el mercado y los analistas observan esta oferta con un alto grado de escepticismo, especialmente considerando que un jugador más pequeño está intentando absorber a una compañía con una capitalización de mercado significativamente mayor.
David y Goliat: ¿Tiene Sentido?
La propuesta de GME es un ejemplo clásico de un intento por adquirir una entidad mucho más grande. La capitalización de mercado de GameStop antes del anuncio de la oferta era de $12 mil millones, y desde entonces se ha reducido a poco menos de $11 mil millones tras una caída del 10% en el precio de la acción. En contraste, eBay estaba valorada en aproximadamente $46 mil millones. Además, bajo la dirección del CEO Jamie Iannone, eBay ha tenido un desempeño excelente, superando al índice S&P 500 en los últimos años.
Comparación de capitalización: Incluso en su pico de 2021, GameStop valía aproximadamente 2,5 veces menos que eBay. Fuente: Bloomberg Finance LP
A pesar de esto, GameStop ya no es la cadena de tiendas "en declive" que era antes de la pandemia. Gracias a Ryan Cohen, la compañía ha:
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Acumulado un sólido colchón financiero de aproximadamente $9 mil millones en efectivo.
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Mejorado su rentabilidad, logrando convertir un negocio previamente con pérdidas en uno rentable.
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Construido una participación cercana al 5% en eBay, posicionándose como un accionista activo.
La Matemática de los Recortes: La Base de la Oferta
Según GME, la clave del éxito de esta transacción radica en una reducción drástica de costos. Cohen promete encontrar $2 mil millones en ahorros anuales en tan solo 12 meses después del cierre. El plan incluye:
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Reducción de $1,2 mil millones en gastos de ventas y marketing.
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Reducción de $500 millones en costos generales y administrativos (G&A).
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Recorte de $300 millones del presupuesto de desarrollo de productos.
Los cálculos de la compañía sugieren que estos profundos recortes podrían elevar el beneficio por acción (BPA) de eBay de $4,26 a $7,79 en el primer año. Sin embargo, los analistas de Morgan Stanley advierten que no ven "oportunidades fáciles" de ahorro dentro de la estructura de costos de eBay. Recortes agresivos cercanos al 40% de la base de gastos generales podrían dañar permanentemente el negocio.
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