Meta se desploma en medio de crisis legal, despidos y su agresiva apuesta por la IA

Las acciones de Meta Platforms registraron una fuerte caída superior al 6,4% en la jornada, eliminando cerca de 70.000 millones de dólares en capitalización bursátil en una sola sesión. El precio se sitúa actualmente en 561 dólares, muy por debajo del máximo histórico de 796,25 dólares alcanzado hace pocos meses, lo que implica una pérdida cercana al 30% para quienes compraron en los niveles más altos.

Golpe doble desde los tribunales

La caída coincidió con dos veredictos judiciales clave que redefinen el riesgo legal para toda la industria de redes sociales. Un jurado en California declaró responsables a Meta y YouTube por la adicción y el daño psicológico a un menor, otorgando 3 millones de dólares en compensaciones, con un 70% de la responsabilidad atribuida a Meta. En paralelo, un jurado en Nuevo México ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles por engañar a los usuarios sobre la seguridad infantil y permitir su explotación en la plataforma. Este último caso marca un precedente relevante, ya que es la primera victoria de un estado en litigios de este tipo contra una gran tecnológica, abriendo la puerta a más de 1.500 demandas similares actualmente en curso en Estados Unidos. En ambos procesos, los jurados concluyeron que los sistemas de recomendación de Meta fueron diseñados deliberadamente para maximizar el engagement a costa del bienestar de los usuarios, señalando prácticas como el scroll infinito, la reproducción automática y la promoción algorítmica de contenido emocionalmente intenso.

Valoración: más barata, pero con nuevos riesgos

Desde el punto de vista de valoración, el ratio precio-beneficio adelantado se sitúa en 18,4x, por debajo de la desviación histórica negativa respecto a su promedio de 24,3x. Este nivel ha sido históricamente interpretado como zona de oportunidad para inversores fundamentales. Además, el rendimiento por dividendo ha aumentado hasta 0,40%, reforzando el carácter más “value” del activo. No obstante, estos indicadores deben interpretarse con cautela, ya que el entorno estructural de la compañía ha cambiado significativamente.

Estos son los principales niveles comparativos:

Apuesta masiva por la inteligencia artificial

La presión regulatoria coincide con un ambicioso plan de inversión. Mark Zuckerberg anunció que Meta destinará hasta 135.000 millones de dólares en 2026 a infraestructura de inteligencia artificial, casi el doble que los 72.000 millones invertidos el año anterior. Estos recursos se enfocarán en centros de datos, chips propios y el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados bajo proyectos como “Avocado” y “Mango”, sucesores de Llama. Como parte de esta estrategia, la compañía adquirió Scale AI por 14.300 millones de dólares. Sin embargo, otras áreas siguen generando pérdidas significativas. La división Reality Labs acumula pérdidas superiores a 80.000 millones de dólares, mientras que la empresa ha cerrado Horizon Worlds y ejecuta nuevas rondas de despidos en varias áreas.

Perspectivas: foco en resultados

El mercado ahora se centra en una pregunta clave: no si Meta genera beneficios, sino si lo hace a un ritmo suficiente para sostener simultáneamente litigios, reestructuración y el mayor ciclo de inversión de su historia.Los resultados del primer trimestre de 2026, que se publicarán el 29 de abril, serán determinantes. Los inversores estarán atentos a las previsiones de gasto en capital, márgenes operativos y velocidad de monetización de la inteligencia artificial en el negocio publicitario.

Dado que Meta ha casi cuadruplicado su valor de mercado desde la caída de 2022 (-64%), la historia sugiere que la compañía es capaz de materializar apuestas a largo plazo. Sin embargo, en el contexto actual, los inversores están pagando el precio de una acumulación sin precedentes de riesgos, ninguno de los cuales había coincidido simultáneamente en ningún momento anterior en la historia de la empresa.