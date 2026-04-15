🔥 Morgan Stanley arrasa: ingresos récord y un ROE del 21%

Morgan Stanley comenzó 2026 con un trimestre muy sólido y claramente de alta calidad, que superó de forma significativa las expectativas del mercado tanto en ingresos como en beneficios. Es importante destacar que no se trata de un resultado impulsado por un único factor dominante o por un efecto de mercado a corto plazo, sino del resultado de una fortaleza amplia en los segmentos clave del negocio.

Al mismo tiempo, se observa una mejora visible en áreas más cíclicas como trading y banca de inversión, junto con una estabilidad continua en Wealth Management, que sigue siendo la base de la estructura de ingresos de la firma.

Como resultado, este es un trimestre que no solo ofrece una sorpresa positiva, sino que también refuerza la imagen de un modelo de negocio bien equilibrado capaz de generar resultados sólidos en distintos entornos de mercado. Al mismo tiempo, el informe no está exento de matices, ya que algunos segmentos siguen siendo más desiguales, lo que limita la euforia total a pesar del rendimiento general muy fuerte.

Resultados financieros clave de Morgan Stanley

Ingresos netos: 20.580 millones USD (por encima de los 19.710 millones USD esperados)

20.580 millones USD (por encima de los 19.710 millones USD esperados) Beneficio por acción (EPS): 3,43 USD

3,43 USD Institutional Securities: 10.700 millones USD

10.700 millones USD Wealth Management: 8.520 millones USD (por encima de expectativas)

8.520 millones USD (por encima de expectativas) Equities trading: 5.150 millones USD (por encima de expectativas)

5.150 millones USD (por encima de expectativas) FICC trading: 3.360 millones USD (por encima de expectativas)

3.360 millones USD (por encima de expectativas) Banca de inversión: 2.120 millones USD (por encima de expectativas)

2.120 millones USD (por encima de expectativas) Margen de interés neto: 2.700 millones USD (por encima de expectativas)

2.700 millones USD (por encima de expectativas) Depósitos: 428.000 millones USD

428.000 millones USD Ratio CET1: 15,1%

15,1% ROE: 21%

21% ROTE: 27,1%

27,1% Gastos operativos: 13.470 millones USD

Trading como principal motor de crecimiento, con una sorpresa positiva en FICC

El segmento de mercados fue la parte más fuerte del informe. Los ingresos de equity trading alcanzaron 5.150 millones USD, reflejando una fuerte actividad de clientes y condiciones de mercado favorables.

Aún más importante, los ingresos de FICC fueron de 3.360 millones USD, claramente por encima de las expectativas. En un contexto de resultados mixtos entre competidores en este segmento, esto representa una de las sorpresas positivas clave del trimestre. Destaca que Morgan Stanley no solo se beneficia de la volatilidad del mercado, sino que también la monetiza eficazmente tanto en renta variable como en renta fija.

Institutional Securities y banca de inversión recuperan impulso

Institutional Securities generó ingresos récord de 10.700 millones USD, confirmando un fuerte compromiso de los clientes y una expansión continua en los niveles de actividad.

Dentro de la banca de inversión, la actividad de asesoramiento mostró una recuperación clara, indicando un repunte en la actividad de M&A. Al mismo tiempo, el underwriting sigue siendo más desigual, ya que los ingresos por emisiones de renta variable y deuda quedaron ligeramente por debajo de las previsiones más optimistas, lo que sugiere que los mercados primarios aún no se han normalizado por completo.

Wealth Management como pilar central de calidad y estabilidad

Wealth Management volvió a confirmar su papel central en el modelo de negocio de la firma. El segmento generó 8.520 millones USD en ingresos con un margen antes de impuestos muy sólido, cercano al 30%.

El elemento más impresionante siguen siendo las entradas de activos, que alcanzaron 118.000 millones USD en un solo trimestre. Más de 53.000 millones USD provinieron de flujos basados en comisiones, reforzando aún más la base de ingresos recurrentes y mejorando la estabilidad general de los beneficios.

En la práctica, Morgan Stanley opera cada vez más un modelo en el que los negocios de asesoramiento y gestión patrimonial, de alto margen, equilibran los segmentos más volátiles impulsados por el trading.

Costes bajo control y mejora de la eficiencia

Los gastos operativos totalizaron 13.470 millones USD y estuvieron en línea con las expectativas. Sin embargo, los mayores ingresos permitieron una mejora en la eficiencia. La ratio de costes sobre ingresos cayó a aproximadamente el 65%, indicando un mayor apalancamiento operativo.

La disciplina de costes se mantiene intacta, mientras que la escala del negocio empieza a generar beneficios más visibles.

Balance y riesgo: posición estable

La posición de capital sigue siendo muy sólida. Un ratio CET1 del 15,1% ofrece comodidad tanto a reguladores como a inversores. Los depósitos aumentaron hasta casi 428.000 millones USD, reforzando aún más la estabilidad de la financiación.

Las provisiones crediticias ascendieron a 98 millones USD. Aunque ligeramente por encima de las expectativas, siguen siendo bajas en términos absolutos y no indican un deterioro significativo en la calidad de los activos.

Elementos más débiles, pero secundarios

A pesar del panorama general sólido, el informe incluyó algunos elementos más débiles. Entre ellos, un menor impulso en partes del underwriting, salidas en activos vinculados a renta variable y un segmento de Investment Management ligeramente más débil.

Sin embargo, estos factores no cambian el panorama general, ya que siguen siendo secundarios frente al fuerte rendimiento en las líneas principales del negocio.

Las acciones de Morgan Stanley suben en pre-market

Tras la publicación, las acciones de Morgan Stanley cotizan al alza en el pre‑market, indicando una reacción positiva del mercado. Los inversores se centran principalmente en el fuerte rendimiento del trading y en la estabilidad de Wealth Management, que juntos crean un perfil de beneficios de alta calidad.

El primer trimestre de 2026 para Morgan Stanley debe evaluarse claramente como muy fuerte y de alta calidad. El banco entregó resultados mejores de lo esperado, apoyados por un sólido rendimiento en trading, una sorpresa positiva en FICC y un Wealth Management estable y altamente rentable.

Fue un trimestre fuerte, pero no eufórico. La euforia total quedó limitada por algunos elementos más débiles, que no obstante no cambian el panorama general. En conjunto, sigue siendo un resultado muy sólido que confirma la alta calidad del negocio y la capacidad del banco para generar un rendimiento fuerte en un entorno de mercado favorable.