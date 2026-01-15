Morgan Stanley y Goldman Sachs presentan resultados

- Los resultados de Morgan Stanley han superado expectativas
- Goldman Sachs bate las previsiones de los analistas con sus beneficios por acción
- Los resultados de Morgan Stanley han superado expectativas
- Goldman Sachs bate las previsiones de los analistas con sus beneficios por acción
Dos líderes en banca de inversión publicaron sus resultados hoy antes de la apertura del mercado estadounidense. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Goldman Sachs caen alrededor de un 1,5%, mientras que Morgan Stanley subió inicialmente más del 1%, pero perdió fuerzas con el tiempo.
Resultados de Morgan Stanley
La compañía superó las expectativas de los inversores tanto en beneficios por acción (2,68 frente a las esperadas de 2,41) como en ingresos, con 17.900 millones de dólares, en comparación con los 17.700 millones de dólares esperados. El beneficio neto ascendió a 4.400 millones de dólares.
Esto indica un aumento de los ingresos en comparación con trimestres anteriores y una ligera disminución de los beneficios. Los segmentos de trading y gestión de capital obtuvieron los mejores resultados. El consejo de administración aprobó un dividendo trimestral de 1 dólar por acción (sin cambios respecto a los dos pagos anteriores).
Resultados de Goldman Sachs
La compañía presume de una importante sorpresa positiva en términos de beneficios. Los beneficios por acción fueron de 14 dólares, frente a las expectativas de 11,6 dólares, lo que supone un aumento intertrimestral de aproximadamente el 15%. Los ingresos fueron decepcionantes, alcanzando los 13.450 millones de dólares, frente a las expectativas de 14.500 millones de dólares, lo que supone una disminución de aproximadamente el 10% con respecto al trimestre anterior.
Las mayores sorpresas positivas fueron los ingresos por gestión de activos y servicios de asesoramiento. Ambos segmentos registraron un crecimiento interanual del 25%.
Lo preocupante es el aumento de los costes operativos, que aumentaron un 18% interanual en el cuarto trimestre.
El consejo de administración aumentó el dividendo de 4 a 4,5 dólares por acción.
Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?
Las ganancias de bancos y fondos respaldan las valoraciones
Estas acciones tecnológicas estadounidenses se han desplomado: ¿qué sigue ahora?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.