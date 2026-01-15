Morgan Stanley y Goldman Sachs presentan resultados

Dos líderes en banca de inversión publicaron sus resultados hoy antes de la apertura del mercado estadounidense. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Goldman Sachs caen alrededor de un 1,5%, mientras que Morgan Stanley subió inicialmente más del 1%, pero perdió fuerzas con el tiempo.

Resultados de Morgan Stanley

La compañía superó las expectativas de los inversores tanto en beneficios por acción (2,68 frente a las esperadas de 2,41) como en ingresos, con 17.900 millones de dólares, en comparación con los 17.700 millones de dólares esperados. El beneficio neto ascendió a 4.400 millones de dólares.

Esto indica un aumento de los ingresos en comparación con trimestres anteriores y una ligera disminución de los beneficios. Los segmentos de trading y gestión de capital obtuvieron los mejores resultados. El consejo de administración aprobó un dividendo trimestral de 1 dólar por acción (sin cambios respecto a los dos pagos anteriores).

Fuente: xStation5

Resultados de Goldman Sachs

La compañía presume de una importante sorpresa positiva en términos de beneficios. Los beneficios por acción fueron de 14 dólares, frente a las expectativas de 11,6 dólares, lo que supone un aumento intertrimestral de aproximadamente el 15%. Los ingresos fueron decepcionantes, alcanzando los 13.450 millones de dólares, frente a las expectativas de 14.500 millones de dólares, lo que supone una disminución de aproximadamente el 10% con respecto al trimestre anterior.

Las mayores sorpresas positivas fueron los ingresos por gestión de activos y servicios de asesoramiento. Ambos segmentos registraron un crecimiento interanual del 25%.

Lo preocupante es el aumento de los costes operativos, que aumentaron un 18% interanual en el cuarto trimestre.

El consejo de administración aumentó el dividendo de 4 a 4,5 dólares por acción.