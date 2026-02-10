Una de las celebridades más influyentes de Estados Unidos ha anunciado su intención de irrumpir en el sector financiero y, en concreto, en los servicios dirigidos a jóvenes.

MrBeast, conocido por convertir su presencia en redes sociales en un imperio empresarial, ahora apunta a revolucionar el sector bancario tras haber cerrado la compra de la fintech Step. Algunas compañías ya empiezan a tensarse ante la posibilidad de perder cuota de mercado, ya que, independientemente del producto, su figura pública es tan grande que supone una amenaza directa para cualquier banco que opere en este nicho.

La pregunta es clara: si logra fidelizar a los jóvenes, ¿deben los bancos estadounidenses temblar ante la pérdida de sus futuros clientes?



¿Quién es realmente MrBeast y por qué su influencia puede cambiar un sector entero?

El nombre real de MrBeast es Jimmy Donaldson, un joven estadounidense que ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Sus vídeos, traducidos a decenas de idiomas, generan miles de millones de reproducciones al mes. Llamarlo “youtuber” se queda corto, ya que cuenta un ecosistema empresarial que incluye:

Feastables (snacks y chocolate),

MrBeast Burgers,

Lunchly (aperitivos),

y ahora, servicios financieros.

Su éxito se basa en entender a la perfección lo que buscan los jóvenes: contenido dinámico, emocional, competitivo y siempre acompañado de recompensas económicas desorbitadas. Desde retos extremos hasta actos caritativos, todos sus vídeos giran alrededor de un elemento central: dinero, emoción y entretenimiento.

Ahora, toda esa retención y fidelización se canaliza hacia un nuevo objetivo: el sector financiero.



La compra de Step: así se posiciona MrBeast en el mundo financiero

La celebridad ha sorprendido al mercado con la adquisición de Step, una fintech orientada a jóvenes que opera como neobanco a través de socios bancarios regulados. Aunque en redes se ha viralizado la idea de que “ha comprado un banco”, Step no es un banco tradicional, sino una plataforma digital que ofrece cuentas digitales, tarjetas de débito y herramientas de educación financiera.

Con más de 7 millones de usuarios, Step es una de las apps financieras más populares entre la Generación Z.

MrBeast afirma que su objetivo es impulsar la educación financiera, un área clave para su audiencia.

¿Amenaza real para la banca? El riesgo de perder a los clientes del futuro

Con más de 466 millones de seguidores, MrBeast podría convertir Step en la app financiera más influyente entre los jóvenes, integrándose en su ecosistema de contenido y negocios.

Aunque a primera vista no parezca una amenaza para los grandes bancos, su estrategia es evidente: fidelizar a la generación más joven.

Si consigue captar a estos usuarios ahora podrá expandirse hacia servicios para adultos, aumentar su gama de productos financieros y construir una marca con un coste de cambio muy alto para los competidores.

Los jóvenes que crezcan usando Step podrían mantener esa relación durante años, algo que preocupa a la banca tradicional.



¿Puede Step convertirse en el primer “banco” de la Generación Z?

El movimiento de MrBeast es tan interesante como disruptivo. Su enorme imagen de marca es un activo difícil de replicar, y eso le otorga una ventaja competitiva. Si logra fidelizar a la Generación Z, será interesante ver si Step puede convertirse en un jugador relevante en el futuro del sector financiero estadounidense.