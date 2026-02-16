Los roces entre Estados Unidos y China van mucho más allá de los aranceles o de las restricciones a la exportación de tecnología. En la nueva era digital, la información se ha convertido en el activo estratégico más valioso, y el simple hecho de que una empresa extranjera opere dentro de un país puede considerarse un riesgo nacional.

Este escenario ha dado lugar a movimientos regulatorios cada vez más agresivos, como el caso de TikTok, que terminó obligado a modificar su estructura operativa para seguir funcionando en EE. UU

Ahora, un nuevo episodio vuelve a encender las alarmas: el Pentágono ha publicado, y retirado poco después, una lista negra de empresas chinas supuestamente vinculadas al Ejército Popular de Liberación, entre las que se incluían gigantes como Alibaba, Tencent o BYD.

¿Estamos ante un simple error administrativo o ante una señal de que las tensiones están a punto de escalar?

¿Qué ha ocurrido en el Pentágono?

Según CNBC, el Pentágono ha publicado brevemente una lista actualizada de compañías chinas supuestamente vinculadas al Ejército chino, para después retirarla sin explicación. Aunque la lista estuvo disponible solo unos minutos, fue suficiente para generar volatilidad en los mercados asiáticos y preocupación entre los inversores.

La designación 1260H, que figuraba en el documento, es especialmente relevante porque puede ser el primer paso hacia restricciones comerciales, limitaciones de inversión y posibles prohibiciones de operar en territorio estadounidense.

Entre las empresas mencionadas aparecían Alibaba, Baidu, BYD y Tencent, cuyos valores llegaron a caer más de un 3% en Hong Kong antes de que la lista desapareciera de la web oficial. Este episodio se produce en un momento en el que Washington está intensificando su escrutinio sobre compañías tecnológicas chinas, especialmente aquellas con presencia global o con actividades relacionadas con IA, cloud computing o vehículos eléctricos.

Un nuevo frente en las tensiones geopolíticas

Aunque la lista fue retirada, el gesto envía un mensaje claro: las tensiones regulatorias y geopolíticas siguen siendo un riesgo clave para los gigantes tecnológicos chinos. Este tipo de movimientos incrementa la volatilidad, afecta a la confianza de los inversores internacionales y puede anticipar nuevas restricciones en el futuro.

La gran incógnita ahora es si el Pentágono publicará una versión definitiva de la lista y si incluirá a las mismas compañías.

Alibaba lidera la caída tecnológica tras aparecer brevemente en una lista militar de Estados Unidos

Las acciones de Alibaba encabezaron el retroceso del sector tecnológico chino. Tras la publicación de la lista, la compañía cayó más de un 3%, mientras que BYD y Baidu retrocedieron alrededor de un 1%.

Las tres empresas negaron cualquier vínculo con actividades militares. El episodio refuerza la estrategia del Pentágono de limitar la exposición de Estados Unidos a empresas chinas consideradas sensibles, especialmente en sectores tecnológicos como:

inteligencia artificial,

semiconductores,

vehículos eléctricos,

cloud computing,

y plataformas digitales.

¿Cómo reaccionarán las compañías afectadas por la ‘blacklist’ de El Pentágono?

Alibaba

Alibaba lleva meses reorientando su estrategia hacia la inteligencia artificial y el open‑source. La compañía ha recuperado la confianza del mercado, con subidas del 2% en lo que va de año y más del 35% en los últimos doce meses. Su apuesta por Qwen, su familia de modelos de I, ha sido clave para este repunte.

Sin embargo, la acción acumula tres semanas consecutivas de corrección, y la aparición en la lista del Pentágono añade un riesgo adicional. Los analistas siguen siendo positivos a largo plazo, con un precio objetivo cercano a los 200 dólares, frente a los 155 actuales. Pero si la blacklist se confirma oficialmente, podría provocar nuevas caídas a corto plazo.

BYD

BYD es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo y una de las compañías chinas con mayor proyección internacional. Sin embargo, su cotización refleja un sentimiento claramente pesimista: cae un 20% en los últimos doce meses.

El sector se ha visto presionado por recortes en subvenciones, caída de demanda y aumento de competencia. La acusación de vínculos militares solo empeora el panorama y aumenta la incertidumbre sobre su evolución a corto plazo.

Tencent

Tencent ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial y los servicios en la nube, lo que ha ayudado a estabilizar su cotización en los últimos meses. Aun así, la acción ha mostrado volatilidad tras aparecer en la lista del Pentágono, un riesgo que podría afectar a su acceso a tecnología estadounidense.

El consenso sigue siendo constructivo a medio plazo, pero una confirmación oficial de la blacklist podría presionar al valor a corto plazo. Este valor, ya se siente presionado por los inversores, al presentar caídas del 12% desde inicios de año y del 10% en 6 meses.

Baidu

Baidu avanza en IA generativa gracias a su modelo Ernie y ha logrado mejorar márgenes y estabilizar su negocio publicitario. Sin embargo, su inclusión en la lista negra añade incertidumbre en un momento clave para su expansión en cloud y conducción autónoma.

Aunque los analistas mantienen una visión positiva a largo plazo, el valor podría enfrentar mayor volatilidad si aumentan las restricciones tecnológicas.

