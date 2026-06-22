Gran crecimiento del mercado: Durante todo su periodo al frente de la FED, la bolsa reflejó un fuerte crecimiento económico, logrando que el S&P 500 subiera casi un 300% , lo que equivale a una rentabilidad anualizada del 7,74%.

Gestión de crisis y estímulos: Ante el "Lunes Negro" de 1987, acuñó de forma implícita el término “Greenspan put” al proveer liquidez inmediata al sistema. Más tarde, tras la crisis puntocom, bajó los tipos de interés al 1% en 2003 , lo que impulsó el boom inmobiliario y disparó el endeudamiento privado.

Largo mandato histórico: Alan Greenspan fue el 13.º presidente de la Reserva Federal y el segundo con mayor longevidad en el cargo, sumando 18 años y medio de mandato (1987-2006) a lo largo de las administraciones de 4 presidentes de EE. UU. diferentes.

Hoy muere uno de los expresidentes de la FED con más años en mandato, Alan Greenspan. Ha fallecido con 100 años tras una vida dedicada a la vida política y económica. ¿Quién era Alan Greenspan?

Fallece Alan Greenspan, expresidente de la FED

Alan Greenspan fue el decimotercer (13) presidente de la Reserva Federal y el segundo por longevidad de mandato, con 18 años y medio y tras William McChesney Martin Jr, que acumuló unos 18 años y 9 meses de mandato. En concreto, Greenspan estuvo entre 1987 y 2006 y gobernó bajo el mandato de 4 presidentes de Estados Unidos diferentes: Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo.

En su mandato tuvo algunos sobre saltos, como el lunes negro de octubre de 1987. Su solución fue dar liquidez al sistema bancario y se creó un término llamado “Greenspan put”, que hacía referencia a que el presidente de la FED acudiría al rescate si fuera necesario. Además, después del pinchazo de la burbuja de las punto com Greenspan llevó los tipos de interés oficiales a niveles inusualmente bajos, hasta alcanzar el 1% en 2003. Esto favoreció el boom inmobiliario y probablemente ayudó a que el endeudamiento privado en Estados Unidos se disparara, llevando a que muchas personas tuvieran varias hipotecas por una misma vivienda.

Durante ese periodo, el S&P 500 obtuvo una subida de casi un 300%, lo que equivale a una rentabilidad anualizada del 7,74%.

En definitiva, como todo mandato, Greenspan ha sido objeto de piropos y críticas.